딘딘, 은혁 / 사진 = 유튜브 채널 동해물과 백두은혁

그룹 슈퍼주니어 멤버 은혁이 가수 딘딘이 '개념 연예인' 이미지 메이킹에 분노한 가운데 딘딘이 논란에 입을 열었다.30일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 '제2의 에픽하이사태 발발. 하루종일 슈주와 숨쉬듯 조롱하고 간 딘딘은딘딘'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 게스트로 출연한 딘딘은 슈퍼주니어 멤버 은혁과 동해를 만나 근황을 전했다.이날 동해는 딘딘의 유튜브 채널 '워크맨' 출연을 언급하며 "딘딘이 요즘 개념 연예인으로 얘기를 많이 듣고 있다"고 말문을 열었다. 발끈한 은혁은 "그래서 좋냐? 너는 선후배 연예인, 동료 연예인들 다 보내고 너만 개념 연예인으로 그렇게 가는 게 네가 바라던 바냐"며 "동료 선후배를 다 나락으로 보내고 너만 개념 연예인으로 가겠다 이거 아니냐"고 농담을 건넸다.이에 딘딘은 "그때 규현이 형한테 연락이 와서 '야 딘딘아 큰일났어. 은혁이 형이 너 죽여버린대' 그랬다"며 "그래서 내가 '은혁이 형은 거기에 해당 안 된다. 화 안 내도 된다'고 했다"고 해명해 현장을 초토화시켰다."그런 의도가 아니었다. 방송이다 보니까 편집이 자극적으로 됐다"고 억울함을 표하는 딘딘에 은혁은 "편집이 아니라 네가 말을 그렇게 뱉었더라"고 농담했다. 이에 딘딘은 "근데 형은 왜 긁혔냐? 형은 내가 생각하기에 그 정도 연예인이 아니다. 안 긁혀도 된다"며 맞받아쳤다.딘딘은 "세상 돌아가는 정도는 알자, 그 정도로 한 건데. 내가 뉴스에 나오더라"며 "형도 날 오래 봐와서 알겠지만 내가 개념이 없었으면 형이 날 안 봤겠지"라고 설명했다.앞서 딘딘은 웹예능 '워크맨'에 출연해 그룹 엠블랙 출신 이준과 일일 카페 알바로 활약했다. 당시 딘딘은 카페 직원을 향해 "월 천 만원은 벌지 않냐?"고 묻는 이준에 "연예인들이 이게 문제다. 화폐 가치에 대한 개념이 없다"며 "슈퍼카 타고 다니고, 제니 침대 쓰고 이러니까 정신이 나가서 그렇다"고 반박해 웃음을 안기고 '개념 연예인' 이미지를 얻은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr