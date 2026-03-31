유재석 피해자 있었다…'김종국과 열애설' 女가수 "눈 피하기 바빠" ('라스')

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2000년대 감성을 대표하는 ‘레전드 군통령’ 가수 채연이 SBS ‘엑스맨’ 시절 댄스 신고식 고충을 털어놓는다.오는 4월 1일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 조갑경, 채연, 고우리, 이채영이 출연하는 ‘충성 유발자’ 특집으로 꾸며진다.채연은 솔로 여가수로, ‘둘이서’, ‘위험한 연출’ 등 히트곡을 통해 대중적인 인기를 얻으며 군부대 공연에서도 큰 사랑을 받아 ‘군통령’으로 불린다. 이날 채연은 2000년대 감성을 소환하는 Y2K 패션으로 등장해 원조 섹시 퀸이자 군통령으로 불리던 시절의 존재감을 다시 한번 드러낸다.특히 채연은 군부대 공연 당시를 떠올리며 장병들의 함성에 “위로받았다”라고 고백한다. 그는 솔로 가수로 활동하던 시절, 무대 위에서 느꼈던 감정과 함께 군부대 공연만의 특별한 분위기를 전하며 당시의 기분과 감정을 털어놓는다. 이어 2000년대 초 군부대와 행사를 장악하며 활약했던 채연은 열심히 모은 돈으로 부모님께 건물과 외제차를 선물하며 ‘효도 플렉스’까지 했다고 공개한다.군부대뿐 아니라 ‘행사의 신’으로 많은 공연을 한 그는 관객 특성에 따른 무대 매너 차이를 구체적으로 설명한다. 가족 단위의 낮 공연에서는 관객의 박수를 유도하며 분위기를 끌어가는 반면, 군부대 공연에서는 허리 웨이브 등 보다 적극적인 퍼포먼스를 더해야 한다는 노하우를 몸으로 직접 보여주며 현장의 차이를 생생하게 전달한다.이어 그는 ‘엑스맨’ 시절 댄스 신고식과 관련된 고충도 공개한다. 랜덤으로 호출되는 구조 속에서 부담감을 느꼈던 당시 상황을 떠올리며 “MC 유재석의 눈을 피하기 바빴다”라고 털어놓는다. 눈을 피하거나 뒤돌아서야 했던 이유에 유노윤호와 천무 스테파니 등이 언급되며 그때 그 시절 예능 에피소드로 웃음을 자아낸다. 당시 채연은 가수 김종국과 열애설이 불거지기도 했다.여기에 채연은 ‘라디오스타’에서 ‘2026 댄스 신고식’을 선보이며 스튜디오 분위기를 끌어올린다. 명불허전 ‘댄스 퀸’으로 불렸던 퍼포먼스를 다시 재현하며 현장을 뜨겁게 달군다.군부대 공연 비하인드부터 예능 속 댄스 신고식까지, 채연의 솔직한 이야기는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr