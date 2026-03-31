윈터 / 사진 = 윈터 SNS

그룹 에스파 멤버 윈터가 바디슈트를 입고 파격적인 노출룩을 선보였다.31일 윈터는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 브랜드 화보 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 칼단발 헤어 스타일을 소화한 윈터는 브랜드 로고가 새겨진 흰색 바디 수트와 하얀 데님 팬츠를 입고 과감한 포즈를 지었다.특히, 딱 붙는 바디슈트 위로 보이는 윈터의 비현실적 몸매 라인이 눈길을 끌었다. 하의를 살짝 내려 치골을 부각한 연출과 그의 몽환적인 눈빛이 관능적인 매력을 더했다. 깊게 파인 백리스 디자인은 윈터의 직각 어깨와 곧게 뻗은 팔 라인을 강조했다. 또한 가볍게 걸친 블루 가디건은 청량한 스포티함을 더했다.해당 화보가 공개되자 팬들은 "반전매력 미쳤다", "홀리하다" 등 그의 탄탄한 몸매와 미모에 감탄을 표했다.한편 윈터가 속한 에스파는 지난 6일 일본 디지털 싱글 'ATTITUDE'(애티튜드)를 발매했다. '나다움'을 지키는 당당한 태도를 담은 해당 곡은 현지 인기 애니메이션 '킬 블루'의 오프닝 테마곡에 올라 에스파의 글로벌 파워를 입증했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr