구혜선 / 사진 = 구혜선 SNS

배우 구혜선이 인형 같은 비주얼을 자랑해 눈길을 끌었다.31일 구혜선은 자신의 SNS에 "모공샷"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 웨이브 헤어 스타일을 완벽 소화한 구혜선의 모습이 담겼다. 그는 자연광 아래서 또렷한 이목구비와 생기 넘치는 립으로 몽환적인 분위기를 자아냈다.이후 구혜선은 자신의 SNS에 해당 사진과 자신이 직접 발명한 특허 헤어롤 '쿠롤' 공식 판매 사이트 링크를 함께 게재해 홍보에 나섰다. 지난해 우수특허대상에 선정된 해당 제품은 현재 1개에 1만 1700원에 판매되고 있다. 이는 출시 당시 판매가의 10%, 1300원 할인된 결과다.앞서 구혜선의 특허 헤어롤은 출시 당시 개당 1만 3000원에 판매되며 바가지 논란에 휩싸인 바 있다. 그는 지난달 5일 자신의 SNS를 통해 "첫 제조 수량이 많지 않아 원가가 높고 이러한 이유로 현재는 가격이 높은 편이나 차츰 할인 이벤트를 통해 소비자가 구매에 부담을 갖지 않도록 제공할 계획"이라고 설명했다.한편, 구혜선은 2024년 카이스트 대학원 입학 전형에 최종 합격했으며 약 1년 반 만에 조기 졸업했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr