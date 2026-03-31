배우 호조가 ‘엑스오, 키티: 시즌 3’에서 또 한 번 존재감을 이어간다. [사진 제공 = 저스트 엔터테인먼트]

배우 호조가 ‘엑스오, 키티: 시즌 3’에서 또 한 번 존재감을 이어간다.넷플릭스 시리즈 ‘엑스오, 키티: 시즌 3’의 공개를 앞두고, 호조가 전 시즌에 이어 다시 한 번 출연을 확정 지으며 기대를 모으고 있다. 앞서 시즌2에서 안정적인 연기력과 자연스러운 캐릭터 소화로 눈도장을 찍었던 만큼, 새 시즌에서의 활약에도 관심이 쏠린다.‘엑스오, 키티’는 넷플릭스 인기 시리즈 ‘내가 사랑했던 모든 남자들에게’의 스핀오프 작품으로, 서울의 명문 기숙학교에서 유학 중인 미국의 10대 ‘키티’를 중심으로 펼쳐지는 인생과 사랑, 가족 등 에피소드를 통해 성장하는 과정을 그린다. 특히 시즌2는 공개 직후 넷플릭스 글로벌 TOP 10 상위권에 오르며 전 세계적인 화제성을 입증한 바 있다.호조는 지난 시즌에서 키티(애나 캐스카트 분)의 육촌이자 영어 교사를 꿈꾸는 ‘지원’ 역으로 등장했다. 밝고 따뜻한 에너지, 그리고 동서양의 매력이 어우러진 비주얼로 캐릭터와 높은 싱크로율을 보이며 극에 자연스럽게 녹아들었다.시즌 2를 통해 가능성을 보여준 호조는 이번 시즌에서도 ‘지원’ 역으로 다시 합류하며 캐릭터의 서사를 이어간다. 이번에도 감정의 변화를 섬세하게 보여줄 예정이다. 새로운 학기를 맞은 키티의 이야기가 본격적으로 전개되는 가운데, 호조가 그려낼 또 다른 관계성과 감정선에 기대가 모인다.한국과 미국을 오가며 활동 영역을 넓혀온 호조는 미국에서 다양한 드라마와 영화를 통해 차곡차곡 필모그래피를 쌓아왔다. 이후 디즈니+ ‘카지노’에서 강렬한 활약으로 눈도장을 찍었다. 글로벌 프로젝트 속에서도 자연스럽게 존재감을 드러내고 있는 만큼, ‘엑스오, 키티: 시즌 3’를 통해 보여줄 또 한 번의 변주에도 관심이 이어지고 있다.한편, 내달 2일 공개되는 ‘엑스오, 키티: 시즌 3‘는 키티의 마지막 학년을 배경으로, 진로와 관계, 가족에 대한 고민이 더욱 깊어지는 과정을 담는다. 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr