이미지 크게보기 사진 = SBS ‘멋진 신세계’

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‘멋진 신세계’가 역대급 설렘을 안긴 제주도 바닷가 키스 엔딩으로 시청자들을 들썩이게 했다.23일 방송된 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’ 6회에서는 신서리(임지연 분)와 차세계(허남준 분)가 서로를 향한 감정을 더 이상 숨기지 못하고 마음을 확인하는 모습이 그려졌다.두 사람은 제주도로 향하던 비행기 사고로 같은 병원에 입원하게 되며 묘한 기류를 이어갔다.겉으로는 틱틱거리며 투닥거렸지만, 찰나의 스킨십에 심장이 요동치는 것을 느낀 신서리는 애써 태연한 척 "요물 같은 놈"이라며 자리를 피해 웃음을 자아냈다.차세계의 직진은 여기서 멈추지 않았다. 그는 몸 상태가 좋지 않은 상황에서도 신서리의 광고 촬영 현장을 찾았는데, 신서리의 파격 노출 의상을 목격하자 평정심을 잃고 말았다.차세계는 "옷이 전부 이따위인가? 눈을 어디에 둬야 하는지"라며 의상 교체를 요구하더니, "제품 광고 촬영인데 모델이 너무 튄다. 신서리밖에 안 보여. 지금 저 여자밖에 눈에 안 보인다고!"라며 질투와 걱정이 섞인 본심을 드러냈다.두 사람의 관계는 신서리가 낯선 제주 거리에서 길을 잃으며 급물살을 탔다. CCTV를 확인하며 신서리를 찾아 나선 차세계는 그를 발견하자마자 "너 괜찮아? 왜 안 하던 착한 척이야! 왜 갑자기 오지랖이야!"라고 다급하게 소리치며 걱정하는 마음을 화로 표현했다.이후 다시 마주 선 두 사람 사이엔 팽팽한 긴장감이 흘렀다. 신서리가 "너 내게 미안하구나? 네 얼굴에 쓰여 있다"라고 꿰뚫어 보자, 차세계는 흔들리는 눈빛으로 "경고하는데 내 말 잘 들어. 내가 뭘 좀 할 건데, 도망가려면 지금뿐이야. 3초 준다"라며 다가섰다.결국 도망치려던 신서리를 붙잡은 차세계는 "네가 먼저 잡았다"라는 말과 함께 입을 맞췄다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr