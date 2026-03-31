배우 윤상정이 티빙 오리지널 ‘스터디그룹’ 시즌2’로 돌아온다. [사진제공= 매니지먼트 런]

배우 윤상정이 티빙 오리지널 ‘스터디그룹’ 시즌2’로 돌아온다.지난해 초, 국내외 팬들의 폭발적인 관심 속에 큰 화제를 모았던 티빙 오리지널 ‘스터디그룹’의 시즌 2 제작 소식에 온오프라인의 관심이 뜨거운 가운데, 윤상정 역시 한층 더 눈에 띄는 활약을 예고하며 새 시즌에 합류한다.앞서 ‘스터디그룹’ 시즌 1에서 윤상정은 수줍은 모범생처럼 보이지만 엉뚱하고 똘끼있는 반전 매력의 최희원 역으로 큰 사랑을 받았고, 차분하고 조용한 겉모습 뒤에 숨겨진 냉철한 성격을 섬세하게 그려내며 원작 웹툰 속 캐릭터를 완벽하게 구현해냈다.특히 지난해, tvN ‘프로보노’ 지소연 역을 통해 특유의 사실적인 생활 연기와 진정성 있는 눈빛 연기를 선보인데 이어 윤상정은 tvN ‘하우스키퍼’ 한상미 역으로 첫 주연을 맡았다. 절제되고 성숙한 연기력으로 극의 몰입감을 이끌어 낸 윤상정은 두 작품에서 강한 인상을 남기며 배우로서의 깊이가 더욱 단단해졌다는 평가를 받았다.이처럼 매 작품마다 새로운 얼굴을 보여주며 거듭된 연기 변신을 이어 나가고 있는 윤상정은 이전 시즌을 뛰어넘는 몰입감과 폭 넓은 표현력으로 ‘스터디그룹’ 시즌 2에 컴백 소식을 전하고, 더욱 확장된 세계관 속에서 밀도 높은 연기력으로 극을 빛낼 예정이다.한편, 윤상정은 현재 ‘스터디그룹’ 시즌2 합류 소식을 전하고 촬영에 돌입했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr