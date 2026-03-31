이어 "완벽한 준비는 애초에 신기루 같은 것일지도 모르겠다. 아이가 서툰 걸음을 용기 내 걸을 수 있도록 그저 있는 힘껏 응원하는 게 훨씬 중요한 태도일 거다. 세상 모든 아이의 새출발을 응원한다. 황석희"라고 덧붙였다.
해당 게시물은 논란이 불거진 이후 삭제됐다. 31일 기준 황석희의 인스타그램에는 기존 게시물이 모두 사라지고, 최근 게재한 입장문만 남아 있는 상태다. 한편 지난 30일 한 매체는 황석희가 3차례의 성범죄를 저질렀다고 보도했다. 보도에 따르면 그는 2005년 길 가던 여성들을 상대로 추행 및 폭행을 저지른 혐의와 2014년 수강생을 상대로 한 성폭력 혐의로 두 차례 기소됐다. 강제추행치상과 준유사강간 등 혐의가 적용됐으나, 모두 집행유예 판결을 받은 것으로 전해졌다.
이에 대해 황석희는 이날 자신의 SNS에 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중이다. 보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 입장을 밝혔다.
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