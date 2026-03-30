사진=송가인 유튜브

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가수 송가인이 7년 전 팬과의 약속을 지켰다.30일 송가인의 유튜브 채널에는 '찐팬을 위해 결혼식에 기습 방문한 송가인! 오로지 신부만을 위한 최애 송가인의 특별 축가 이벤트'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송가인은 "오늘 결혼식장에 왔다. 제가 결혼하는 게 아니고, 팬카페 '어게인'과 초창기 때 약속한 게 있다. 팬이 결혼하면 직접 축가를 해주겠다고 했는데, 7년 만에 그 약속을 지키게 됐다"고 밝혔다.제작진이 "팬분들이 거의 결혼하시지 않았냐"고 묻자, 송가인은 "재혼도 있을 거고, 갔다 오신 분들도 계실 거"라면서 "젊은 분이 계셔서 몰래 왔다. 얼굴도 가리고 이동할 가"라고 털어놨다.벤트는 철저한 준비 속에 진행됐다. 송가인은 실제로 그는 예식장과 사전 협의를 거쳐 신부와 동선이 겹치지 않도록 움직였고, 헤어 메이크업까지 '위장 작전'을 활용하는 등 치밀하게 서프라이즈를 준비했다.특히 송가인은 "긴장돼서 약까지 먹었다. 축가는 원래 떨리는데 오늘은 더 떨린다"며 솔직한 심정을 털어놨다. 이어 "다시는 몰래카메라 못 하겠다. 차라리 날 속여라. 도둑질 정말 못 하겠다. 토할 것 같다"라며 극도의 긴장감을 드러냈다.드디어 결혼식이 시작되고, 송가인은 축사가 끝난 타이밍에 맞춰 무대에 등장했다. 예상치 못한 순간 송가인을 마주한 신부는 말을 잇지 못한 채 눈물을 흘렸고, 현장은 순식간에 감동으로 물들었다.송가인은 "정말 소중한 팬이다. 7년 전에 꼭 축가를 해주겠다고 약속했는데, 오늘에서야 지키게 됐다"고 전했다. 그는 판소리 '사랑가'를 부르며 "가사에 '사랑'이 나올 때마다 신랑이 신부에게 뽀뽀를 해달라"고 제안했해 식장을 뜨겁게 달궜다.축가를 마친 송가인은 "서프라이즈 성공했냐"고 물었고, 하객들은 박수와 환호로 답했다. 그는 "나도 울 뻔 했다. 신부가 울면 성공이라고 생각했다"며 만족감을 드러냈다.이후 송가인은 식사 자리까지 함께하며 팬 부부를 직접 축하했다. 그는 "신혼 부부 뜨밤 보내시라"면서 커플 잠옷과 손편지를 선물해 진심을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr