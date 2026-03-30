사진=텐아시아DB, KBS

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엄지인 아나운서가 '아침마당' 기자간담회에서 가수 임영웅에게 러브콜을 보냈다.30일 서울 영등포구 KBS 본관에서 KBS1TV '아침마당' 개편 기자간담회가 열렸다. 행사에는 엄지인, 박철규 아나운서, 가수 윤수현, 나상도, 개그맨 정태호, 김대현 PD가 참석했다.'아침마당'은 1991년 5월 첫 방송을 시작해 올해로 35주년을 맞았다. 지난 2월 '아침마당' 측은 40~70대 시청자 600명을 대상으로 설문조사를 진행했고, 이를 바탕으로 30일부터 시청자 참여, 재미, 디지털 확장 세 가지 키워드를 중심으로 개편에 나섰다.이번 개편을 통해 엄지인 아나운서는 유튜브 콘텐츠 '영자점빵'에서 부캐 엄영자로 새로운 모습을 보여준다. 이와 관련해 엄 아나운서는 "사전 인터뷰 때 정말 재밌었던 에피소드를 생방송 때 털어내지 못하니 '뒷이야기를 할 창구가 있으면 좋겠다'고 생각했다"라며 "유튜브를 통해 공영 방송이라 차마 하지 못했던 것들을 해보고 싶다"고 말했다.가수 임영웅에게 러브콜을 보내기도 했다. 그는 "'아침마당' 스튜디오에 모시고 싶은 분은 늘 임영웅 씨다. 언젠가 나와주셨으면 좋겠다. 스튜디오가 어렵다면 유튜브로라도 모시고 싶다"라며 웃어 보였다.'아침마당'은 매주 평일 오전 8시 25분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr