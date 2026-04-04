사진=맵스

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견미리 딸인 이유비가 일본 도쿄에서 마치 영화 속 한 장면 같은 모습을 연출했다.이유비는 지난달 30일 글로벌 패션 매거진 와 함께한 화보를 공개했다. 일본 도쿄에서 진행된 이번 화보는 현지의 감성이 느껴지는 거리를 중심으로 배우 이유비의 짙어진 분위기와 트렌디한 감각이 고스란히 담겨있다.이유비는 도쿄의 거리와 아날로그적인 감성의 장소 등에서 다양한 스타일링을 소화해 내며 감각적이고도 매력적인 미장센을 완성했다. 이유비는 자연스러움을 담아내면서도 성숙하고 몽환적인 순간들을 여유롭게 표현했고, 카메라 앞에서 편안하게 자신만의 존재감을 풀어내는 등 화보 장인의 모멘트를 발산해 보였다.이유비는 4월 13일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'에 루비 역으로 출연한다. 그는 시즌1, 2에 이어 시즌3까지 합류하며 루비 캐릭터의 세계관을 이어갈 예정으로, 미워할 수 없는 매력의 루비로 다시 한번 시청자들과 만난다. 2024년 방송된 SBS '7인의 부활' 이후 약 2년 만에 드라마로 복귀하는 만큼, 이번 작품을 통해 보여줄 이유비의 활약에 관심이 쏠린다.드라마, 화보, 유튜브 등 다양한 활동을 이어가고 있는 배우 이유비는 계속해서 다양한 작품과 콘텐츠 활동으로 팬들을 찾아갈 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr