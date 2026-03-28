손태영♥︎권상우 부부가 아들 룩희의 연예계 데뷔설에 직접 입을 열었다.
28일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '아들 룩희 얼굴 공개에 대한 손태영♥︎권상우 부부 심경 최초고백 (예쁘게 봐주세요~)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 손태영은 최근 화제를 모은 아들 룩희의 사진을 언급하며 "사람들이 오빠와 많이 닮았다고 하더라. '권상우가 권상우를 낳았다'는 말도 있고 칭찬도 많이 해주셨다. 룩희도 좋아했다"고 전했다. 부부는 '사진 공개가 곧 연예계 데뷔 준비'라는 해석에는 선을 그었다. 손태영은 "룩희도 이제 만 17살이고, 본인이 하고 싶은 걸 할 나이다. 저희가 '아빠 사진 올리지 마라', '엄마 사진 올리지 마라' 할 건 아닌 것 같더라"고 설명했다.
이어 "연예인 시키려고 공개한 거 아니냐는 말도 있더라. 그런데 저희가 '얘 좀 시켜주세요' 한다고 될 애도 아니고, 관심도 없다"고 말했다. 권상우 역시 "관심도 없고 뭔지도 모른다"고 덧붙였다.
손태영은 "우리 애는 저희가 봤을 때 끼가 없다. 그리고 본인이 원하지 않는다"고 잘라 말했다. 부부는 "우리는 아들의 연예인 데뷔를 원하지 않는다"고 재차 강조했다. 권상우는 아들의 외모 화제에 대해 "저보다 머리가 좀 작고 팔다리가 좀 길고 그 정도"라면서도 "얼굴은 제가 낫죠 그래도"라고 말해 웃음을 안겼다. 손태영이 "왜, 나도 섞였는데"라고 받아치며 부부다운 티키타카를 보였다.
룩희가 진심으로 좋아하는 건 바로 축구라고. 손태영은 "걔는 축구를 너무 사랑한다. 그렇다고 축구 선수가 되겠다는 건 아니고, 자기 취미 활동인데 열정이 굉장히 높다"면서 "운동을 하면서 성취감을 맛봤기 때문에 사춘기를 건강하게 지나간 것 같다"고 덧붙였다.
자녀 교육관에 대해 손태영은 "저희는 길을 조금 알려줄 뿐이지, 하라고 한다고 말을 들을 요즘 아이들이 아니다"라고 말했다. 권상우는 "모든 부모가 같은 마음이겠지만, 제일 중요한 건 안 다치고 건강하게 잘 크는 것"이라고 밝혔다.
손태영은 "룩희가 앞으로 사진을 올리든 안 올리든 또래들처럼 SNS 하고 친구들과 소통하고 재밌게 놀면서 자기 할 일을 잘했으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
28일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '아들 룩희 얼굴 공개에 대한 손태영♥︎권상우 부부 심경 최초고백 (예쁘게 봐주세요~)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 손태영은 최근 화제를 모은 아들 룩희의 사진을 언급하며 "사람들이 오빠와 많이 닮았다고 하더라. '권상우가 권상우를 낳았다'는 말도 있고 칭찬도 많이 해주셨다. 룩희도 좋아했다"고 전했다. 부부는 '사진 공개가 곧 연예계 데뷔 준비'라는 해석에는 선을 그었다. 손태영은 "룩희도 이제 만 17살이고, 본인이 하고 싶은 걸 할 나이다. 저희가 '아빠 사진 올리지 마라', '엄마 사진 올리지 마라' 할 건 아닌 것 같더라"고 설명했다.
이어 "연예인 시키려고 공개한 거 아니냐는 말도 있더라. 그런데 저희가 '얘 좀 시켜주세요' 한다고 될 애도 아니고, 관심도 없다"고 말했다. 권상우 역시 "관심도 없고 뭔지도 모른다"고 덧붙였다.
손태영은 "우리 애는 저희가 봤을 때 끼가 없다. 그리고 본인이 원하지 않는다"고 잘라 말했다. 부부는 "우리는 아들의 연예인 데뷔를 원하지 않는다"고 재차 강조했다. 권상우는 아들의 외모 화제에 대해 "저보다 머리가 좀 작고 팔다리가 좀 길고 그 정도"라면서도 "얼굴은 제가 낫죠 그래도"라고 말해 웃음을 안겼다. 손태영이 "왜, 나도 섞였는데"라고 받아치며 부부다운 티키타카를 보였다.
룩희가 진심으로 좋아하는 건 바로 축구라고. 손태영은 "걔는 축구를 너무 사랑한다. 그렇다고 축구 선수가 되겠다는 건 아니고, 자기 취미 활동인데 열정이 굉장히 높다"면서 "운동을 하면서 성취감을 맛봤기 때문에 사춘기를 건강하게 지나간 것 같다"고 덧붙였다.
자녀 교육관에 대해 손태영은 "저희는 길을 조금 알려줄 뿐이지, 하라고 한다고 말을 들을 요즘 아이들이 아니다"라고 말했다. 권상우는 "모든 부모가 같은 마음이겠지만, 제일 중요한 건 안 다치고 건강하게 잘 크는 것"이라고 밝혔다.
손태영은 "룩희가 앞으로 사진을 올리든 안 올리든 또래들처럼 SNS 하고 친구들과 소통하고 재밌게 놀면서 자기 할 일을 잘했으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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