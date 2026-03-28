사진=손태영 유튜브

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손태영♥︎권상우 부부가 아들 룩희의 연예계 데뷔설에 직접 입을 열었다.28일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '아들 룩희 얼굴 공개에 대한 손태영♥︎권상우 부부 심경 최초고백 (예쁘게 봐주세요~)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 최근 화제를 모은 아들 룩희의 사진을 언급하며 "사람들이 오빠와 많이 닮았다고 하더라. '권상우가 권상우를 낳았다'는 말도 있고 칭찬도 많이 해주셨다. 룩희도 좋아했다"고 전했다.부부는 '사진 공개가 곧 연예계 데뷔 준비'라는 해석에는 선을 그었다. 손태영은 "룩희도 이제 만 17살이고, 본인이 하고 싶은 걸 할 나이다. 저희가 '아빠 사진 올리지 마라', '엄마 사진 올리지 마라' 할 건 아닌 것 같더라"고 설명했다.이어 "연예인 시키려고 공개한 거 아니냐는 말도 있더라. 그런데 저희가 '얘 좀 시켜주세요' 한다고 될 애도 아니고, 관심도 없다"고 말했다. 권상우 역시 "관심도 없고 뭔지도 모른다"고 덧붙였다.손태영은 "우리 애는 저희가 봤을 때 끼가 없다. 그리고 본인이 원하지 않는다"고 잘라 말했다. 부부는 "우리는 아들의 연예인 데뷔를 원하지 않는다"고 재차 강조했다.권상우는 아들의 외모 화제에 대해 "저보다 머리가 좀 작고 팔다리가 좀 길고 그 정도"라면서도 "얼굴은 제가 낫죠 그래도"라고 말해 웃음을 안겼다. 손태영이 "왜, 나도 섞였는데"라고 받아치며 부부다운 티키타카를 보였다.룩희가 진심으로 좋아하는 건 바로 축구라고. 손태영은 "걔는 축구를 너무 사랑한다. 그렇다고 축구 선수가 되겠다는 건 아니고, 자기 취미 활동인데 열정이 굉장히 높다"면서 "운동을 하면서 성취감을 맛봤기 때문에 사춘기를 건강하게 지나간 것 같다"고 덧붙였다.자녀 교육관에 대해 손태영은 "저희는 길을 조금 알려줄 뿐이지, 하라고 한다고 말을 들을 요즘 아이들이 아니다"라고 말했다. 권상우는 "모든 부모가 같은 마음이겠지만, 제일 중요한 건 안 다치고 건강하게 잘 크는 것"이라고 밝혔다.손태영은 "룩희가 앞으로 사진을 올리든 안 올리든 또래들처럼 SNS 하고 친구들과 소통하고 재밌게 놀면서 자기 할 일을 잘했으면 좋겠다"고 바람을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr