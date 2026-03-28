사진 = 구혜선 인스타그램

사진 = 구혜선 인스타그램

배우 구혜선이 청초한 미모를 담은 근황 셀카를 공개했다. 46kg라는 가녀린 몸무게도 함께 공개했다.최근 구혜선은 자신의 인스타그램에 "주말이 없는 대퓨 업무 중입니다"라며 "체중도 유지 중"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 구혜선은 밝은 실내 공간에서 벽면에 기대어 카메라를 향해 고개를 살짝 기울이며 부드러운 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 내려오는 웨이브 헤어와 앞머리가 얼굴선을 따라 흐르며 차분한 분위기를 만들고 은은한 조명과 밝은 벽면이 어우러져 전체적으로 편안하고 따뜻한 무드를 완성한다.이어진 사진에서는 같은 공간에서 한층 가까운 구도로 카메라를 응시하고 있으며, 또렷한 눈매와 자연스러운 피부 표현이 조화롭게 드러나면서 꾸밈없는 일상 속 모습이 더욱 부각된다.이를 본 팬들은 "아름다운 얼굴", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "열심히 일하는 여성 화이팅", "나의 아름다운 공주님", "피곤해보이네요 주말 잘 보내시길 바랍니다" 등의 댓글을 달았다.최근 구혜선은 자신이 직접 연구하고 개발한 헤어롤의 특허를 취득해 벤처기업의 대표로 활동하고 있다. 특히 과거 MBC '라디오스타'에서 "학생들이 헤어롤을 머리에 감고 다니더라 그걸 보고 '왜 헤어롤은 항상 저 모양일까' 생각했다"며 "사용할 때만 말고 아닐 때는 펼쳐서 끼고 다닐 수 있다"고 밝힌 바 있다. 구혜선은 이러한 성과를 인정받아 재학 중인 카이스트 특별포상 수상자로 선정됐다.한편 구혜선은 1984년생으로 42세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 지난 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr