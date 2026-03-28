'조카 입양' 홍석천, 동성애자 폭탄 발언했다…"예비 사위, 내 스타일 아니라 다행" ('불후')

홍석천. 사진=텐아시아DB

'커밍아웃' 홍석천이 딸 결혼식에 대한 소감을 밝힌다.28일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’ 749회는 ‘불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 1부'로, 앨범 또는 음원을 정식 발매한 연예계 보컬 괴물이 총출동해 다채로운 무대의 향연을 펼친다. 김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 '챗플릭스' 팀, 박준형, 송일국&오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀), 이찬석, 이휘재, 조혜련, 홍석천까지 희극인부터 배우, 크리에이터까지 총망라한 총 10팀이 출격해 기대를 모으고 있다.이 가운데 홍석천이 축하의 주인공으로 우뚝 선다. 둘째 누나의 자녀들을 입양해 친자식처럼 키워온 홍석천이 최근 딸의 결혼 소식을 전해 화제를 모은 것. 상견례까지 마쳤다는 홍석천은 "딸이 원래 비혼주의였기 때문에 아무런 준비를 안 하고 있었는데 좋은 신랑감이 생겼다고 해서 만나 보게 됐다. 제가 봐도 괜찮은 신랑감이더라"이라고 밝혀 따스한 부성애로 훈훈한 미소를 자아낸다.그러나 그도 잠시, '탑게이'의 정체성이 튀어나온 홍석천은 "다행이에요. 제 스타일은 아니어서"라며 화끈한 소감을 덧붙인다, 태연한 당사자와는 달리 토크 대기실 곳곳에서 "지금 무슨 말씀을 하시는 거냐"라며 황급히 대리 수습에 나서 폭소를 자아낸다는 후문이다.홍석천은 에일리의 '보여줄게'로 열정이 폭발하는 퍼포먼스 무대를 꾸민다. 이와 함께 홍석천은 "제가 보석 캐기를 잘 하지 않냐. 우리나라 잘생긴 친구들은 다 제 SNS에 있는데, 그중에서도 고르고 골라 오늘 4명의 최고 보석을 데려왔다"라면서 '보석들'과의 합동 공연을 예고해 기대를 모은다.실제로 스테이지를 열광의 도가니로 만들며 명곡 판정단들을 단체 기립하게 만든 '보여줄게' 공연 이후, 홍석천은 "사돈 어르신들이 '불후'를 분명히 보실 텐데, 약간 걱정이 되기도 한다"라고 밝혀 웃음을 자아내기도 했다는 후문이다.'불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr