사진 = 우도환 인스타그램

사진 = 우도환 인스타그램

사진 = 우도환 인스타그램

배우 우도환이 더 깊어진 분위기를 자랑해 팬들의 마음을 설레게 하고 있다.최근 우도환은 자신의 인스타그램에 미소 이모지를 담은 멘트와 사진을 게시했다.공개된 사진 속 우도환은 건물 옥상 한가운데에 놓인 콘크리트 구조물에 걸터앉아 있다. 주변에는 유리창이 많은 건물들과 회색 외벽이 이어지며 도시적인 배경이 펼쳐지고, 낮게 깔린 하늘빛과 어우러져 차분한 분위기가 형성된다. 우도환은 블랙 레더 재킷에 스트라이프 패턴의 이너를 매치하고, 무릎이 찢어진 연청 데님과 블랙 슈즈를 착용해 편안하면서도 강한 인상을 동시에 보여준다.한 장면에서는 컵에 꽂힌 빨대를 입에 댄 채 한쪽을 바라보며 앉아 있고, 다른 손에는 오렌지 컬러의 휴대폰을 쥔 모습이 자연스럽게 이어진다. 이어진 장면에서는 고개를 숙인 채 미소를 띠며 컵을 내려놓고 있어 긴장이 풀린 순간이 담긴다. 마지막 장면에서는 몸을 뒤로 젖힌 채 다리를 뻗고 균형을 잡으며 장난스럽게 포즈를 취하고 있어 여유로운 에너지가 공간 전체에 퍼진다.이를 본 팬들은 "정말 잘생겼어", "이런 스타일좋아요", "이 스타일의 옷이 정말 마음에 들어요", "화이팅", "아름답고 전염되는 미소", "너무 멋져" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 우도환은 이상이, 정지훈과 함께 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2로 돌아왔다. '사냥개들' 시즌2는 백정(정지훈)이 등장하며 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr