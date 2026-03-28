30대 유명 연예인, 마침내 친부 찾았다…결국 일본행, "나를 못 알아보면 어쩌나" ('살림남')

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1992년생 타쿠야가 25년 전 헤어진 친아버지를 찾기 위해 눈물겨운 여정에 나선다.28일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 친아버지를 찾기 위해 일본으로 향한 타쿠야의 이야기가 그려진다.지난달 어머니를 통해 처음 친아버지에 대한 이야기를 접한 타쿠야는 “한 번은 꼭 만나보고 싶다”, “생사 여부라도 알고 싶다”는 간절한 마음을 드러내며 제작진에 긴급 SOS를 요청한다. 그가 가진 단서는 사진 한 장과 이름, 고향, 나이뿐. 제한된 정보만을 손에 쥔 채 타쿠야는 친아버지의 고향인 일본 홋카이도로 향한다.타쿠야는 시청을 방문해 아버지의 흔적을 추적하기 시작한다. 긴장 속에 확인한 서류에서 뜻밖의 단서가 드러나고, 그는 “이번 기회를 놓치면 영영 못 찾을 것 같다”며 황급히 비행기를 타고 아버지의 거주지로 추정되는 곳으로 이동한다.아버지를 찾겠다는 일념 하나로 열차와 비행기를 오가는 험난한 여정을 이어가지만, 목적지에 가까워질수록 “혹시 나를 못 알아보시면 어쩌나”라는 복잡한 심경을 털어놓는다.밤늦은 시각 아버지가 거주하는 것으로 추정되는 장소에 도착한 타쿠야는 한동안 발걸음을 떼지 못한 채 망설인다. 예상치 못한 환경에 놀란 그는 “여태 그래왔던 것처럼 만나지 않는 게 더 나은 선택일 수도 있겠다는 생각이 든다”고 털어놓으며 극도의 혼란을 드러낸다.과연 타쿠야는 25년이라는 긴 시간의 벽을 넘어 친아버지와 기적처럼 재회할 수 있을지, 모두를 숨죽이게 한 그의 여정은 28일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV ‘살림남’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr