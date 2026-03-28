'라방 불참' 30기 현숙, 솔직한 심경 전했다…"관광객 모드 행복했어"

'나는솔로' 30기 현숙이 방송 종료 후 소감을 짧게 밝혀 눈길을 끈다.최근 현숙은 자신의 인스타그램에 "행복했습니다 ♡- 관광객 30기현숙"이라는 멘트와 '나는솔로' 30기 비하인드 사진을 대거 공개했다.사진 속 현숙은 영수, 옥순, 순자와 다대일 데이트를 했던 모습이다. 현숙은 나무와 울타리가 이어진 산책로에서 검은색 상의에 회색 재킷과 청바지를 입고 검은 부츠를 신은 채 알파카와 함께 걸음을 맞추며 미소를 짓고 있다. 이어 현숙은 같은 장소에서 알파카의 목을 감싸 안으며 환하게 웃고 있고 주변으로 나무와 들판이 펼쳐진 배경이 어우러져 한적한 분위기가 자연스럽게 전해진다.또 현숙은 야외 공간에서 가방을 멘 채 줄을 잡고 동물과 마주 선 모습으로 시선을 끌고 있고 흙길과 울타리가 이어진 풍경 속에서 편안한 자세가 자연스럽게 드러난다. 이어 현숙은 숙소에서 검은색 의상을 입고 바닥에 앉아 긴 잔을 들고 있으며 환하게 웃는 모습으로 또 다른 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "제일 예쁘시더라구요", "한국 여행 즐기는 현숙", "완전 현모양처 상", "현숙씨 완전 팬됐어요", "너무 재밌고 유쾌하셔서 30기를 재밌게 이끌어주신거 같아요", "젤 귀엽고 이쁘셨어요" 등의 댓글을 달았다.한편 30기 현숙은 지난 25일 '나는솔로' 30기 종방 후 진행 된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에 불참한 바 있다. 당시 다른 출연자들은 현숙이 캐나다로 돌아간 건 아니지만 출장 문제로 불참했다고 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr