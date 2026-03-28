유재석, 최대 위기 맞았다…끝내 우려 쏟아져, "너무 위험해" ('놀뭐')

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유재석이 '먹빼(먹고 빼는) 모임'에서 최대 위기를 맞는다.28일 오늘 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 이용진, 랄랄이 음식의 유혹에 휩싸여 ‘먹빼 모임’이 ‘먹먹 모임’으로 변질될 위기의 순간을 맞는다.공개된 사진 속 계원들은 먹거리가 가득한 시장에서 헤어나오지 못한 채 계속 먹고 있다. 앞서 배불리 먹은 그들은 구경도 하며 가볍게 걸을 수 있는 ‘빼기’ 코스로 시장을 선택하지만, 정작 ‘빼러’ 온 곳에서 음식에 잔뜩 홀려 있어 눈길을 끈다.유재석은 “여기 길이 너무 위험하네”라고 말하면서도 음식을 그냥 지나치지 못하는 모습을 보인다. 간신히 이성의 끈을 붙잡아보지만, 끝없는 먹거리의 축복에 계원들은 점점 흥분한다.랄랄은 걱정하는 유재석에게 “지금 빼고 있는 거다. 걷고 있으니까”라면서 기적의 논리를 전파한다. 이에 안심한 유재석은 “말하고 걷고 이게 다 에너지 쓰는 거다”라며 동의한다.소식가 주우재는 먹는데 지쳐 영혼이 탈출한 모습을 보인다. 계원들은 시식은 살이 안 찐다며 계속 먹고, 주우재는 계원들을 향해 “언제 빼?”라고 외친다. 많이 먹은 만큼 걱정도 불어나고, 충격적인 몸무게 측정 결과가 나오며 관심을 집중시킨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr