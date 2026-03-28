전현무, 끝내 사고쳤다…60억 아파트서 난장판 사태, "행복 깨져버려" ('나혼산')[종합]

전현무./사진=텐아시아DB

60억대 아파트에 거주 중인 '무스키아' 전현무(48)가 화방 새 단장을 위해 140만 원을 플렉스했다.지난 27일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 640회에서는 박천휴 작가 인테리어 따라잡기에 도전한 전현무의 하루가 그려졌다.앞서 무지개 그랜드 바자회 A/S 특집 당시 박천휴 집 인테리어에 반한 전현무는 창고가 된 화방을 '천휴테리어'(박천휴 인테리어)로 꾸미겠다는 포부를 밝혔다. 이어 심풀한 오브제를 구매하겠다던 그는 이케아에 도착하자마자 마음에 드는 걸 전부 카트에 실었고, 무려 140만 5600만원이라는 거금이 나왔다.이를 지켜보던 박천휴는 "모든 게 다 포인트다. 천휴테리어는 이미 끝난 지 오래"라고 평가했다. 기안84는 "어떻게 이렇게 세상에 미련이 많냐"며 물욕에 고개를 저었다.집에 돌아온 전현무는 셀프 인테리어에 돌입했지만, 사자마자 조명이 깨지고 유리를 깨트리는 등 사고가 연이어 발생했다. 전현무는 "딱 조명을 켰을 때 황홀했다. 행복하다 했는데 바로 깨버렸다. 피스타치오 쏟았을 때보다 5배 화났다. 너무 아까웠다”라고 토로했다. 분투 끝에 전현무는 이케아 소품들로 인테리어를 마쳤고, 오래 전에 사두고 잊었던 오일 파스텔도 찾아냈다.전현무는 “무스키아가 업자가 돼버렸다. 아티스트가 아니라 마켓에 열릴 때 한 번 그린다. 순수했던 창작열이 다 사라졌다. 공장같은 화풍이었다”며 "오늘 천휴 덕분에 다시 정돈됐으니까 코쿤 그리던 때로 돌아가자. 내가 순수했던 시절”이라며 초심의 되찾고자 했다.이후 공개된 그림을 본 멤버들은 충격에 빠졌다. 코드쿤스트는 “그림 왜 저래”라며 웃었고, 박천휴는 “이걸 보려고 열다섯 시간 비행기를 타고 왔다는 게”라며 어이없어 했다.전현무는 박천휴에게 “너한테 헌정하는 거다. 내 화풍”이라며 “구름 위에서 웃으며 낮잠자는 전현무 모습”이라고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr