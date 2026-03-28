이휘재 복귀판 깔아줬는데…'판사♥' 송일국, 소신 발언했다 "잘못 앉은 것 같아" ('불후')

사진제공=KBS '불후의 명곡'

판사 남편 송일국이 기빨림을 호소했다.28일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 749회는 ‘불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 1부'로, 앨범 또는 음원을 정식 발매한 연예계 보컬 괴물이 총출동한다. 김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 '챗플릭스' 팀, 박준형, 송일국&오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀), 이찬석, 이휘재, 조혜련, 홍석천까지 희극인부터 배우, 크리에이터까지 총망라한 총 10팀이 출격한다.이 가운데 송일국이 토크대기실에서 혼자만의 싸움을 벌여 눈길을 끈다. 송일국의 오른쪽으로는 홍석천과 조혜련, 왼쪽으로는 랄랄과 개그콘서트 '챗플릭스' 팀이 자리한 상황. 오디오가 빌 틈이 없는 '예능꾼 밀집 구역' 한복판에 놓인 송일국은 자신의 세계관에는 존재하지 않는 토크 텐션에 점점 잿빛 얼굴이 되어가고 급기야 "저는 그저 오만석 씨 노래할 때 내레이션 하러 나온 것뿐이다. 여기 잘못 앉아 있는 것 같다"라며 기빨림을 호소해 폭소를 자아낸다.그도 잠시, MZ 아이돌 사이에서 화제를 모으는 조혜련의 '빠나나랄라' 댄스 챌린지가 펼쳐져 분위기가 더욱 뜨거워진다. 이 가운데 송일국은 조혜련과의 특급 인연을 공개해 시선을 사로잡는다. 송일국은 "혜련 누나가 저 완전 신인 때 연기 가르쳐 준 선생님이시다. 기억나시느냐"라고 말한다. 이에 개그 원로 조혜련이 연기 만렙 송일국의 연기 선생님이었을지 이들의 과거 인연에 궁금증이 모은다.또 송일국이 과거 인연의 힘으로 댄스 챌리지에서 벗어날 수 있었을지, 송일국의 삼둥이 육아보다 고된 예능 출사표가 담길 '불후'에 이목이 쏠린다.‘불후의 명곡-2026 연예계 가왕전’은 28일 1부에 이어 오는 4월 4일까지 총 2주에 걸쳐 시청자를 찾아간다.한편, 캐나다에서 거주하며 연예계 은퇴설까지 불거졌던 이휘재는 '불후의 명곡'으로 4년 만에 방송에 나선다. 앞서 이휘재는 과거 방송 활동 중 부적절한 발언과 태도로 논란에 휩싸인 바 있다. 이어 아내 문정원의 뒷광고 논란, 층간 소음, 놀이동산 장난감 '먹튀' 논란 등 가족 관련 논란도 지속되며 잠정 활동을 중단했다.그러나 이휘재의 복귀 소식에 일부 시청자들은 프로그램 게시판에 '불쾌하다', '극혐', '이휘재가 왜 나오죠?' 등 이휘재를 비난하는 내용의 글을 쓰며 싸늘한 반응이 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr