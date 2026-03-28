'추성훈♥' 야노시호, 둘째 유산했다…"내 잘못인 것 같아, 시험관 포기" ('편스토랑')[종합]

야노시호(49)가 가슴 아픈 고백을 했다.지난 27일 방송된 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 만능여신 이정현, 엘리트 오집사 오상진, 긍정여왕 야노시호의 ‘닭싸움’ 메뉴 대결 결과가 공개됐다. 역대급 경쟁이 펼쳐진 가운데 우승 및 출시 영광을 가져간 것은 오상진의 삼계솥밥이었다. 이와 함께 어떤 상황에서도 긍정적인 마음을 잃지 않는 야노시호가, 그동안 몰랐던 가슴 아픈 이야기를 꺼내 눈길을 끌었다.이날 야노시호는 양손 가득 선물을 들고 절친한 동생 아유미의 집을 찾았다. 2022년 2살 연상 사업가와 결혼, 19개월 딸 세아를 키우고 있는 아유미는 오랜만에 만난 야노시호를 반겼다. 야노시호는 아유미에게 명품 립스틱과 아기 원피스를 선물했다. 뿐만 아니라 촬영 당시 상당한 가격을 자랑한 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)를 수십 개 사 오기도. 영상통화로 이를 본 야노시호 딸 사랑이조차 “오 마이 갓”을 외치며 놀라 웃음을 자아냈다.이와 함께 아유미의 NEW 하우스가 눈길을 끌었다. 50억 도쿄 집주인 야노시호도 “진짜 커요”라고 감탄했기 때문. 특히 야노시호는 ‘아조씨’ 추성훈의 방이 아유미의 19개월 딸 세아의 방에 반의 반 크기라고 해 폭소를 안겼다. 이외에도 야노시호는 육아 때문에 자신을 돌볼 시간이 없는 아유미를 위해 건강에 좋은 수프카레를 직접 만들어줘, 아유미를 감동하게 했다.이어 야노시호와 아유미는 출산, 육아 등에 대한 솔직한 대화를 시작했다. 특히 아유미가 둘째를 고민하고 있다고 하자 야노시호는 “빨리!”라고 적극 권유하는 등 49금 아줌마 토크를 쏟아내 웃음을 줬다. 이어 야노시호는 “40살에 둘째 임신했었다. 그런데 결국 유산했다”라며 “자연임신이 아니라 시험관 시술이어서, 유산이 내 잘못인 것만 같고 충격을 받아서 둘째를 낳아야겠다는 생각을 멈췄다”라고 털어놔 모두를 놀라게 했다.야노시호는 당시를 떠올리며 “그 일에 관해 가족(추성훈, 사랑이)들이 굳이 말은 안 했던 것 같다. 옆에 있어준 느낌이었다”라고 말했다. 이어 가족들과 함께 떠난 하와이에서 그 아픔을 어떻게 극복했는지 고백했다. 쉽지 않은 이야기를 꺼낸 야노시호의 용기에 ‘편스토랑’ 식구들도 응원의 말을 건넸다.이날 ‘닭싸움’을 주제로 한 메뉴 대결 우승자는 오상진이었다. 평소 솥밥 마스터로 불리는 오상진이 부모님을 위해 만들었던 메뉴 ‘삼계솥밥’은 삼계탕의 맛과 영양을 한 솥 가득 담아낸 메뉴로 “건강과 맛 두 가지 다 잡은 프리미엄 보양식 메뉴”라는 극찬을 이끌며 최종 우승을 차지했다. 오상진은 “고마워. 소영아. 사랑합니다”라고 오집사다운 우승 소감을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr