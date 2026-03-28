배우 이상보./

이하 KMG 공식입장 전문

배우 고(故) 이상보가 사망한 가운데, 소속사 측이 유가족의 입장을 전했다.27일 이상보 소속사 코리아매니지먼트그룹(KMG)은공식입장을 통해 "당사 소속 배우 이상보가 별세했음을 알려드린다"며 "사인에 대해서는 유가족의 요청으로 공개가 어려운 점 양해 부탁드린다"라고 알렸다.이어 "빈소는 평택중앙장례식장 3호실에 마련됐으나, 유가족 보호를 위해 취재 및 방문은 정중히 사양드리오니 협조 부탁드린다"고 덧붙였다.경기 평택경찰서에 따르면 이상보는 전날 자택에서 사망한 채 발견됐다. 경찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 구체적인 사망 경위를 조사하고 있다. 현재 이상보의 SNS 계정에는 모든 게시물이 삭제된 상태다.1981년생인 이상보는 2006년 KBS 2TV 드라마 '투명인간 최장수'로 데뷔했다. 이후 '며느리 전성시대', '못된 사랑', '사생활', '미스 몬테크리스토', '우아한 제국', 영화 '은밀하게 위대하게', '메피스토' 등의 작품에 출연했다.2022년 마약 혐의로 경찰에 긴급 체포됐지만, 복용 중이던 우울증 약 성분 때문인 것으로 확인되며 혐의없음으로 불송치 처분을 받았다. 이후 지난해 새 소속사와 전속계약을 체결했다.안녕하세요. KMG입니다.당사 소속 배우 이상보 님께서 별세하셨음을 알려드립니다.사인에 대해서는 유가족의 요청으로 공개가 어려운 점 양해 부탁드립니다.빈소는 평택중앙장례식장 3호실에 마련되어 있으나, 유가족 보호를 위해 취재 및 방문은 정중히 사양드리오니 협조 부탁드립니다.감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr