구성환 새 절친, 결국 '나혼산' 빈자리 꿰찼다…기안84도 인정, "또 한명의 슈스 나와" [종합]

배우 배인혁(27)이 자취 13년차 일상을 공개했다.지난 27일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 배우 배인혁이 4개월 만에 돌아온 '무지개 친구를 소개합니다' 주인공으로 등장했다.이날 주인공은 '구친소'로, 구성환은 배인혁에 대해 "낭만을 좀 즐기는 친구다. 나랑 성격도 잘 맞는다. 우리 모임에 딱이다 생각했다"고 설명했다.배인혁은 데뷔 초 가장 출연하고 싶은 예능으로 '나 혼자 산다'를 꼽았다며 "설레는 마음으로 왔다"고 밝혔다. 그는 예술고등학교로 진학하면서 고등학교 1학년 때 처음으로 자취를 시작, 고시텔을 시작으로 13년간 혼자 살았다고 말했다.별명이 '배르신'(배인혁 어르신')이라는 배인혁은 일어나자마자 창문을 열어 환기를 시키고, 야침 약만 8가지에 옥수수를 간식으로 먹어 시선을 사로잡았다. 차에서는 예전 노래들은 27곡이나 열창하는 모습을 보였다. 단골 식당 메뉴 역시 청국장으로 구수한 입맛을 자랑했다.배인혁은 가족들이 함께 사용하는 전북 순창의 시골집을 찾았다. 텃밭에서 냉이, 돌나물 등을 키운다며 직접 나물 캐는 모습도 보였다. 그 과정에서 배인혁인 콧물까지 흘려 웃음을 자아냈다. 이후 그는 고향 친구들에게 직접 채취한 나물들을 이용한 요리도 대접했고, 함께 축구 경기를 봤다.배인혁의 일상을 본 기안84는 "냉이 같다는 생각을 했다. 잘 우려내면 또 한 명의 슈퍼스타가 나오지 않겠냐"며 가능성을 인정했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr