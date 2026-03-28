사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

사진=유튜브 '하퍼스 바자 코리아'

블랙핑크 지수가 전 남친에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.27일 유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아'에는 '커리어 vs 사랑? 지수의 선택은? #들어나봅시다'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 지수는 팬들이 보낸 다양한 고민에 직접 답하며 현실적인 조언을 전했다. 가장 눈길을 끈 건 연애관이었다.'헤어진 연인을 다시 만나도 될까요?'라는 질문에 지수는 단호하게 선을 그었다. 그는 "NO. 저는 안 될 것 같다. 쉽게 헤어진 건 아닐 거 아니냐. 그 마음을 다시 돌리기가 어려울 것 같다"며 "저는 한 번 뒤돌면 뒤를 안 돌아보는 스타일이라 저를 다시 돌아보게 하려면 큰 힘이 필요하다"고 말했다.사랑에 대한 가치관도 분명했다. 지수는 "사랑에 있어서 중요한 건 뭔가를 되돌려 받으려고 생각하지 않는 것"이라며 "연인이든 친구든 부모님이든, 해주고 나서 보답을 기대하면 오히려 피폐해지는 느낌이 들 수 있다. 내가 주는 사랑 자체를 좋아하고 감사할 줄 아는 게 중요하다"고 강조했다.현실적인 고민에 대한 조언도 이어졌다. '좋은 연봉이나 지금 가진 것을 잃을까 봐 두렵다'는 고민에 지수는 "두려울 수 있다. 하지만 변화하는 것을 두려워하면 더 높이 올라갈 수 없다고 생각한다. 지금 가진 것을 잃을까 걱정하기보다 그런 상황이 왔을 때 생각을 빠르게 전환하는 방법을 터득하는 게 좋다"고 말했다. 이어 "두려워하기보다는 '더 좋은 일이 오려고 하는구나'라고 생각하고 즐기는 마인드로 바꿔보는 것도 좋다"고 덧붙였다.지수만의 스트레스 해소법도 공개됐다. 그는 "두려울 때는 보통 잔다. 고민이 많아지면 일단 자고 일어나면 생각이 단순해진다. 그러면 훨씬 심플하게 문제를 해결할 수 있다"고 털어놨다.번아웃 극복 방법에 대해서도 구체적으로 설명했다. 지수는 "일 자체를 바꾸기는 어렵기 때문에 취미나 해소할 수 있는 방법을 찾는 게 중요하다"며 "저는 먹는 것도 좋아하고, 자는 것도 좋아하고, 만화 보는 것도 좋아한다. 좋아하는 게 많아서 번아웃이 와도 빨리 지나가는 것 같다"고 말했다.이어 "빨리 일이 끝나고 맛있는 걸 먹으러 가야지 이런 생각으로 버티는 것도 도움이 된다"고 덧붙였다.무기력한 순간에 대한 생각도 솔직했다. 지수는 "아무것도 하기 싫은 날에는 그냥 안 한다. 억지로 하기보다 쉬어야 다음에 더 잘할 수 있다고 생각한다"며 "그날의 쉬는 시간이 오히려 다음을 위한 에너지가 된다"고 밝혔다.지수는 "작은 행복을 중요하게 여긴다"면서 "먹는 것에서 가장 큰 행복을 느끼고, 하루가 끝난 뒤 몇 시간의 자유 시간이 있다는 생각만으로도 행복하다. 작은 것에도 쉽게 만족하고 단순하게 행복을 느끼는 편"이라고 말했다.한편 지수는 2023년 배우 안보현과 공개 열애를 인정했으나 약 2개월 만에 결별 소식을 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr