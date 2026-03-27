사진=유튜브 '할명수'

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'할명수' 박명수가 '4.5일제' 소신 발언에 대해 솔직한 심정을 털어놨다.27일 유튜브 채널 '할명수'에는 개그맨 박명수의 '긴급 기자회견' 썸네일과 함께 '죄송합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 제작진은 박명수 몰래 깜짝 기자간담회를 진행했다. 실제 기자들을 본 그는 "기자 아니지?"라고 의심하면서도, 질의응답에 응했다.박명수는 '할명수'+'라디오쇼' vs '무한도전' 대표 프로그램 우선순위를 묻는 질문에는 "'무한도전'은 뭐 다 지나갔잖냐. 태호PD는 길게 안 쓴다. 8주 정도 쓰더라"고 답했다. 그러면서 지금 하고 있는 프로그램에 애정을 표현했다.박명수는 '할명수' 제작진과의 관계에 대해 "화낼 수 없다. 다 딸벌이다"라고 토로했다. 과거 "제작진이 왜 밥을 먹냐"는 발언에 대해서는 "밥 말고 고기를 먹어야 한다는 말이었다"고 변명해 폭소케 했다.과거 발언 중 가장 후회하는 말로 '4.5일제'를 언급한 박명수는 "내 발언이 사뭇 다르게 전달될 때가 있다. 내 개인적 발언인데, 내가 뭐 정부에 반항을 하겠냐. 월급이 보장되고 4.5일제면 누가 안 하겠냐. 월급이 보존이 안 되잖냐"고 이야기했다.'화제성 발언' 의혹에는 "자기 생각을 말할 수는 있는 것"이라고 밝혔다. '대통령이 되어 하고 싶은 일'을 묻자, 박명수는 "정치할 생각 없다"고 단호한 태도를 보였다.박명수는 '화를 다스리는 방법' 질문에 "화를 왜 다스리냐. 우리나라 국민들이 화를 못 낸다. 그게 쌓이면 화병이 된다. 화를 내야한다. 그래야 스트레스가 안 쌓인다"고 주장해 웃음을 안겼다'무한도전'에서 함께한 유재석, 하하 등이 출연 중인 '놀면 뭐하니' 고정 출연 의사를 묻자, 박명수는 "(출연할 의사) 너무 있다"면서도 "내가 출연하면 프로그램 색깔이 본래 취지하고 달라질 것 같다. 고정은 아닌 것 같다"고 솔직하게 이야기했다.박명수는 또래 톱 예능인 유재석, 신동엽, 탁재훈을 언급하며 "걔들은 앉아서 꿀 빤다. 나는 힘들게 현장을 뛰어다니는데"라고 토로해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr