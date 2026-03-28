야노시호, 추성훈 부부/텐아시아 DB

사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑' 야노시호가 유산의 아픔을 털어놨다.27일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 성훈 아내 야노시호가 아유미 집에 방문했다.이날 야노시호는 촬영 중 남편 추성훈, 딸 추사랑과 영상 통화를 진행했다. 추성훈은 "오늘 늦게 끝날 것 같다"고 전했고, 야노시호는 "조금 멋있어졌다"며 반한 모습을 보였다. 사랑이는 공부 열심히 하는 일상으로 랜선 이모들을 감탄하게 했다.올해 40세인 아유미가 "둘째 생각해야 할 때가 왔다. 그런데 노산이라 시간이 없다"며 고민을 털어놓자, 야노시호는 "둘째 생각 있으면 빨리해라. 난자 얼려뒀냐. 자연 임신도 좋다. 지금 시도하라"고 적극 추천했다.줄곧 둘째를 원했던 야노시호는 "추성훈은 계속 둘째 원하지 않는다고 했다. 사랑이한테 꽤 돈이 지출됐으니까"라면서 "사랑이도 동생을 원하지 않는다고 했다. 오로지 나만 원했다"고 털어놨다.야노시호는 "40살에 둘째 임신했었다"고 고백하며 "시험관 시술로 임신했는데, 결국 유산했다. 내 잘못인 것 같았다. 충격을 받아서 둘째 시도를 할 수가 없더라"고 이야기했다.이후 마음 정리하려고 떠난 하와이에서 가족과 시간을 보내며 회복한 야노시호는 "가족들이 굳이 말은 안 해도 곁에 있어 줬다. 한국과 일본을 오가면서는 일만 하는데, 그곳에서는 어떻게 살아야 하는지 삶의 의미를 알게 됐다"고 말했다.야노시호는 중2 딸 사랑이에 육아에 대해 "사랑이가 야무지다. 나는 생각하는 걸 즉시 행도하는 편인데, 직설적으로 말하면 사랑이가 '그건 말하지마, 그런 생각이 들 테니까'라고 한다. 조부모, '슈돌' 스태프 여러 사람과 자라면서 엄청 배려심이 강하다"고 자랑했다.2살 때 이미 연예인이 된 사랑이는 부모한테 물려받은 스타 DNA가 있어 연예인 활동에 관심은 있지만, 학교 빠지기는 싫어한다고. 야노시호는 "사랑이가 프로 의식이 있어서 연예인에 잘 맞는다. 흥미 있어 하는데, 진짜 하고 싶다는 열정은 없더라. 그래도 가능성이 넘쳐 뭐든 할 수 있어서 미래가 기대된다"며 딸 바보 면모를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr