'신상출시 편스토랑' 야노시호가 유산의 아픔을 털어놨다.
27일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 성훈 아내 야노시호가 아유미 집에 방문했다.
이날 야노시호는 촬영 중 남편 추성훈, 딸 추사랑과 영상 통화를 진행했다. 추성훈은 "오늘 늦게 끝날 것 같다"고 전했고, 야노시호는 "조금 멋있어졌다"며 반한 모습을 보였다. 사랑이는 공부 열심히 하는 일상으로 랜선 이모들을 감탄하게 했다. 올해 40세인 아유미가 "둘째 생각해야 할 때가 왔다. 그런데 노산이라 시간이 없다"며 고민을 털어놓자, 야노시호는 "둘째 생각 있으면 빨리해라. 난자 얼려뒀냐. 자연 임신도 좋다. 지금 시도하라"고 적극 추천했다.
줄곧 둘째를 원했던 야노시호는 "추성훈은 계속 둘째 원하지 않는다고 했다. 사랑이한테 꽤 돈이 지출됐으니까"라면서 "사랑이도 동생을 원하지 않는다고 했다. 오로지 나만 원했다"고 털어놨다.
야노시호는 "40살에 둘째 임신했었다"고 고백하며 "시험관 시술로 임신했는데, 결국 유산했다. 내 잘못인 것 같았다. 충격을 받아서 둘째 시도를 할 수가 없더라"고 이야기했다. 이후 마음 정리하려고 떠난 하와이에서 가족과 시간을 보내며 회복한 야노시호는 "가족들이 굳이 말은 안 해도 곁에 있어 줬다. 한국과 일본을 오가면서는 일만 하는데, 그곳에서는 어떻게 살아야 하는지 삶의 의미를 알게 됐다"고 말했다.
야노시호는 중2 딸 사랑이에 육아에 대해 "사랑이가 야무지다. 나는 생각하는 걸 즉시 행도하는 편인데, 직설적으로 말하면 사랑이가 '그건 말하지마, 그런 생각이 들 테니까'라고 한다. 조부모, '슈돌' 스태프 여러 사람과 자라면서 엄청 배려심이 강하다"고 자랑했다.
2살 때 이미 연예인이 된 사랑이는 부모한테 물려받은 스타 DNA가 있어 연예인 활동에 관심은 있지만, 학교 빠지기는 싫어한다고. 야노시호는 "사랑이가 프로 의식이 있어서 연예인에 잘 맞는다. 흥미 있어 하는데, 진짜 하고 싶다는 열정은 없더라. 그래도 가능성이 넘쳐 뭐든 할 수 있어서 미래가 기대된다"며 딸 바보 면모를 드러냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
27일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 성훈 아내 야노시호가 아유미 집에 방문했다.
이날 야노시호는 촬영 중 남편 추성훈, 딸 추사랑과 영상 통화를 진행했다. 추성훈은 "오늘 늦게 끝날 것 같다"고 전했고, 야노시호는 "조금 멋있어졌다"며 반한 모습을 보였다. 사랑이는 공부 열심히 하는 일상으로 랜선 이모들을 감탄하게 했다. 올해 40세인 아유미가 "둘째 생각해야 할 때가 왔다. 그런데 노산이라 시간이 없다"며 고민을 털어놓자, 야노시호는 "둘째 생각 있으면 빨리해라. 난자 얼려뒀냐. 자연 임신도 좋다. 지금 시도하라"고 적극 추천했다.
줄곧 둘째를 원했던 야노시호는 "추성훈은 계속 둘째 원하지 않는다고 했다. 사랑이한테 꽤 돈이 지출됐으니까"라면서 "사랑이도 동생을 원하지 않는다고 했다. 오로지 나만 원했다"고 털어놨다.
야노시호는 "40살에 둘째 임신했었다"고 고백하며 "시험관 시술로 임신했는데, 결국 유산했다. 내 잘못인 것 같았다. 충격을 받아서 둘째 시도를 할 수가 없더라"고 이야기했다. 이후 마음 정리하려고 떠난 하와이에서 가족과 시간을 보내며 회복한 야노시호는 "가족들이 굳이 말은 안 해도 곁에 있어 줬다. 한국과 일본을 오가면서는 일만 하는데, 그곳에서는 어떻게 살아야 하는지 삶의 의미를 알게 됐다"고 말했다.
야노시호는 중2 딸 사랑이에 육아에 대해 "사랑이가 야무지다. 나는 생각하는 걸 즉시 행도하는 편인데, 직설적으로 말하면 사랑이가 '그건 말하지마, 그런 생각이 들 테니까'라고 한다. 조부모, '슈돌' 스태프 여러 사람과 자라면서 엄청 배려심이 강하다"고 자랑했다.
2살 때 이미 연예인이 된 사랑이는 부모한테 물려받은 스타 DNA가 있어 연예인 활동에 관심은 있지만, 학교 빠지기는 싫어한다고. 야노시호는 "사랑이가 프로 의식이 있어서 연예인에 잘 맞는다. 흥미 있어 하는데, 진짜 하고 싶다는 열정은 없더라. 그래도 가능성이 넘쳐 뭐든 할 수 있어서 미래가 기대된다"며 딸 바보 면모를 드러냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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