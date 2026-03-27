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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '어쨌든 혜은이'

가수 혜가수 혜은이(70)가 극심한 우울증으로 병원을 다닌다고 밝혔다.27일 '어쨌든 혜은이' 채널에는 "나오기 싫었는데 결국 나왔습니다. 그랬더니..."라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 혜은이는 "병원을 제외하고 3주 만에 집에서 나왔다"며 한강 나들이에 나섰다.한강 공원에 도착한 혜은이는 "아들이 '엄마 한강 라면이 맛있다'라고 하더라"며 미소를 지었다.그는 벤치에 자리를 잡고 앉아 한강변을 걷고 있는 사람들을 바라봤다. 이어 "이런 평범한 일상을 동경했다"며 "나는 못해 본 거니까"라면서 회상에 잠겼다. 그러면서 "예전에 출연했던 영상을 일부러 보지 않는다"고 털어놨다.또한 "보게 되면 빨리 그만두고 싶다는 생각이 든다"고 덧붙였다. 혜은이는 "내가 예전처럼 계속 이어졌다면 좋았겠지만 이제는 점점 내려놓는 연습을 해야 한다"면서 "나의 화려했던 시절을 후배들한테 내 자리를 돌려줘야 한다는 생각도 든다"며 생각을 전했다.최근 자신의 상태에 대해서도 혜은이는 "우울감이 심할 정도로 병원을 다녀왔다"며 "나이가 들면서 계절이 바뀔 때 우울감이 올 수 있다고 하더라"고 덧붙여 안타까움을 안겼다.오는 7월 공연을 앞두고 있는 혜은이는 기대보다 걱정이 앞선다고도 털어놨다. 그는 "적년에는 매진이었지만 올해도 그럴 거라는 보장은 없다"고 말하며 현실적인 고민을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr