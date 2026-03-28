이미지 크게보기 사진 = tvN ‘예측불가[家]’

이미지 크게보기 사진 = tvN ‘예측불가[家]’

이미지 크게보기 사진 = tvN ‘예측불가[家]’

‘예측불가[家]’ 방송인 송은이가 김숙과 함께 산 제주 집 지분을 정리했음에도 다시 등장했다.27일 방송된 tvN 예능 ‘예측불가[家]’에서는 김숙의 제주 하우스 리모델링 과정이 공개됐다.이날 송은이는 김숙과 함께 공사를 맡길 전문가를 만나기 위해 제주도를 찾았다.앞서 송은이는 "김숙과 함께 산 220평 제주 집 지분을 뺐다"고 밝힌 바. 이동하는 차 안에서송은이는 "이번에는 진짜 되는 거냐"며 믿기지 않는 듯했다.이에 김숙은 긴장한 듯 "진짜 실수하면 안 딘다. 어렵게 잡았다"고 얘기했다.두 사람이 만난 인물은 국가유산수리 기술자였다. 기술자는 "창경궁과 덕수궁에 참여했다"고 이력을 밝히자 송은이는 입을 떡 벌리면서 "창경궁이요?!"고 놀라움을 감추지 못했다.김숙은 "우리와 딱 맞을 것 같다"며 "그동안 많이 힘들었다"고 어필했다. 기술자가 "해보려고 하고 있다"는 말에 김숙은 "계좌 번호가 없네요?"며 바로 입금할 기세로 명함에 계좌번호부터 찾아 웃음을 자아냈다.공사는 최소 3개월 정도 걸린다는 말에 김숙은 "저희가 언제쯤 첫 공사를. 저는 내일 바로 들어가고 싶다"며 조급함을 드러냈다. "일정 잡으면 바로 가능하다"는 말에 김숙은 "우리는 바로 시작하겠다"고 의지를 불태웠고, 이에 송은이는 "네가 뭘 시작하냐"며 못 말린다는 표정으로 쳐다봐 폭소를 유발했다.앞서 방송에서 김숙의 집이 위치한 성읍마을 일대가 '국가민속문화유산'으로 지정된 구역이라는 사실이 알려져 많은 화제를 모았다.또한 단순한 인테리어 수준이 아니라 구조를 바꾸는 공사를 진행하려면 ‘현상 변경 허가’ 절차가 필요하고, 경우에 따라 국가유산청 승인까지 받아야 한다는 것. 또한 국가유산 관련 수리와 설계는 아무나 할 수 없고, 자격을 갖춘 전문 인력만 참여할 수 있다는 상황이었다.결국 김숙은 국가유산수리기술자를 만나 공사를 진행하게 됐다.한편 지난 13일 국가유산청이 발표한 ‘국가민속문화유산 제주 성읍마을 지정구역 및 허용기준 조정 공고’에 따르면 김숙의 집 부지가 규제 해제 대상에 포함돼 있는 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr