'무당' 송가인 母, "친정엄마도 무속인…내가 안 하면 딸에게 대물림"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '국악방송라디오'

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가수 송가인의 어머니이자 송순단 명인이 무속인의 길을 걷게 된 이유를 털어놨다.최근 '국악방송라디오' 채널에는 "명인, 명창의 삶과 음악이야기 - 송순단 명인(국가무형유산 진도씻김굿 전승교육사)"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 송 명인은 과거를 떠올리며 "딸이 돌 지나고 나서부터 몸이 아프기 시작했다"고 말했다.이어 "머리 아프고 허리도 아프고 바닥에서 일어나지도 못했다. 굴러서 일어나지 못하고 물도 못 마실 정도였다"고 당시 상황을 전했다. 그는 "그 고통이 1~2년이 아니라 3년이나 이어졌다"며 "너무 아파도 누구에게도 말할 수 없었다"고 덧붙였다.주변에서는 이를 두고 '신병'이라고 했다. 송순단은 "사람들이 신을 받아야 한다고 하더라"며 "왜 받아야 하냐고 했더니, 안 받으면 안 된다고 했다"고 회상했다.특히 "친정어머니도 무속인이었기 때문에 내가 물려받아야 한다는 말을 들었다"고 밝혔다.송 명인은 무속인의 길을 피하기 위해 팔공산과 계룡산 등을 찾아 기도를 이어갔다. 하지만 기도를 해도 낫지 않았다고.남편의 반대도 있었다. 그는 "할 수 없이 그때 내가 아파서 죽게 될 것 같으니까 시어머니가 아파서 죽는 것보다 아들을 설득시키더라"며 결국 신내림을 받은 과정을 설명했다.당시 사회 분이기도 녹록지 않았다. 송 명인은 "그 시절에는 무당이라 하면 손가락질하고 무시하는 분위기였다"고 털어놨다. 특히 남편도 반대했지만 결국 신을 받은 뒤 신당을 모시며 길을 걷게 됐다.무속인의 길을 걷기 시작한 뒤 겪은 깊은 고충도 전했다. 송 명인은 "91년 도에 씻김굿을 들어갔는데 이 굿을 안 가르쳐 준다. 그냥 뭔 소리만 해봐라 그래서 하면 자꾸 무안을 주고 무색을 주고 기를 죽인다"며 "나는 어리고 그분들은 높은 어른들이라 기가 죽는다"고 당시를 회상했다.송 명인은 포기하지 않았다. 이어 "그래서 그 뒤로 오기가 생겨서 다음에는 이완순 선생님을 찾아갔다. 씻김굿을 배우고 싶다고 말해서 배웠다"며 피나는 노력 끝에 그는 진도씻김굿 분야에서 명인으로 인정받았다.앞서 송 명인은 과거 예능 프로그램에서도 "어머니가 45살에 사고로 돌아가신 뒤 대물림을 당한 것"이라며 "내가 안 하면 딸(송가인)이 대물림을 받는다는 말에 결국 신을 받게 됐다"고 밝힌 바 있다. 송가인은 엄마의 권유로 중학교 2학년부터 민요를 시작해 17살에 판소리를 배웠다며 어린 시절 환경을 밝히기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr