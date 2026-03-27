'30기 영식과 결별' 영자, 악플 계정 보고 충격…"사람이 무서워졌다" ('촌장TV')

사진 = 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'

사진 = 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'

'나는 SOLO'(나는 솔로) 30기 영자가 악플로 인한 심경을 고백했다.27일 '촌장엔터테인먼트TV' 채널에는 "똑 부러지는 그녀가 꿈꾸는 인생의 최종 목적지는?! 30기 영자 단독 인터뷰"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 영자는 '나는 솔로'에서 최종 커플이 됐던 30기 영식과의 결별 이유를 밝혀 눈길을 끌었다.그는 "모든 게 다 안 맞았다. 대화 주제도, 대화를 풀어가는 방식도 맞지 않았다"고 말했다. 그러면서 "그 안에서는 계속 긴장하고 고장 난 상태였다. 그래서 더 안 맞게 느껴졌던 것 같다"고 설명했다.이어 '방송 이후 달라진 점'에 대해 "사람이 무서워졌다"고 털어놨다. 영자는 "악플을 보면서 처음에는 익명이라 생각했는데, 나중에는 본인 사진과 아기 사진이 있는 SNS 계정으로 욕을 하더라"고 밝혔다. 이어 "특수한 사람들이 아니라 길에 다니는 평범한 사람들도 이렇게 한다는 걸 느끼니 사람을 마주하는 게 무서워졌다"고 고백했다.방송 직후 많은 관심과 메시지가 쏟아졌지만 "연락도 다 거절했다"고. 그는 "스포일러가 될까 봐 모든 연락을 받지 않았다"며 "방송이 끝난 뒤에 보겠다고 하고 다 거절했다"고 말했다.앞서 30기 영자는 최근 같은 채널에 출연해 시술 고백과 함께 확 달라진 미모로 많은 관심을 모았다. 그는 "많은 분들이 '눈밑지방재배치' 지적을 많이 해주셔서 충동적으로 2주 전에 눈밑지 시술을 받고 왔다"고 얘기한 바 있다.한편 영자는 국내 대형 건설사에 근무 중이며 공사장 안전 관리 및 공정관리 등 건설 현장의 관리감독자로 재직하고 있다. 그는 방송 당시 아이유를 닮은 청순한 외모로 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr