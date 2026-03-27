티파니영 / 사진 = 티파니영 SNS

그룹 소녀시대 멤버 티파니가 결혼 후 더욱 화사해진 미모를 자랑해 관심을 모았다.27일 티파니는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 티파니는 과감하게 파인 푸른빛 미니 골프 원피스 위에 라이트한 핑크 가디건을 매치해 사랑스럽고 매혹적인 이미지를 연출했다.특히, 그는 실내 골프장을 배경으로 우아한 필드룩을 선보여 눈길을 사로잡았다. 그는 군살 없이 곧게 뻗은 각선미와 슬림한 몸매 라인으로 상큼한 매력을 더했다. 사진이 공개되자 누리꾼들은 "티파니 미모가 내 미래보다 밝다", "너무 스타일리시하다", "미친 비율이다" 등 수려한 외모와 무결점 몸매에 대한 칭찬을 남겼다.한편 티파니는 지난 2월 배우 변요한과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 두 사람은 올해 가을 결혼식을 올릴 예정이며 구체적인 일정은 알려지지 않았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr