이상보 / 사진 = 텐아시아 사진 DB

배우 이상보가 세상을 떠났다. 향년 45세.27일 한 매체에 따르면 이상보는 지난 26일 사망했다. 가족의 신고로 현장에 출동한 경찰은 현재 사망 경위를 조사 중인 것으로 알려졌다.고인은 1981년생으로 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'로 데뷔했다. 이후 '며느리 전성시대', '못된 사랑', '루갈', '사생활', '미스 몬테크리스토', '우아한 제국', 영화 '메피스토' 등에 출연했다.이상보는 지난해 KMG(코리아매니지먼트그룹)과 전속계약을 체결했다. 당시 소속사는 "전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라며 "차기작을 기다리고 있으니 많은 관심과 사랑을 부탁드린다"고 전했다.한편 이상보는 2022년 마약 투약 의혹에 휘말렸으나 이는 처방받은 우울증 약과 신경안정제에 포함된 소량의 마약 성분 때문인 것으로 밝혀졌다. 그러나 당시 검사 과정 중 그가 혐의를 인정했다는 오보가 나오며 이상보는 '마약 남배우'라는 오명을 썼다.이후 국립과학수사연구원 정밀감정 결과, 이상보의 몸에서 마약 성분이 검출되지 않았고 서울 경찰서는 이상보의 마약 투약 혐의에 대해 불송치 결정을 내렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr