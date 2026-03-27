김우진, 홍지연 / 사진 = 홍지연 SNS

티빙 연애 예능 '환승연애4' 출연자 김우진·홍지연 커플이 결혼설에 휩싸여 화제를 모았다.26일 홍지연은 자신의 SNS에 "63빌딩 스카이라인다이닝"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 홍지연은 블랙 넥라인으로 포인트를 준 순백의 드레스를 입은 채로 정장 차림의 연인 김우진과 다정하게 팔짱을 꼈다. 해당 사진은 흑백 톤으로 촬영돼 마치 웨딩 화보를 연상케 했다.특히, 김우진이 해당 게시물에 "빨리 결혼하자"라는 댓글을 남겨 눈길을 끌었다. 이어 김우진은 "연습했으니 실수는 없겠지"라며 결혼을 암시하는 글을 적어 모두를 놀라게했다. 이에 누리꾼들은 "이거 웨딩사진 아니냐","둘이 진짜 결혼하는 거냐" 등 기대감을 표했다.한편, 두 사람은 '환승연애4'을 통해 재결합해 방송 이후에도 지속적으로 만남을 이어오고 있다. 지난 20일 '환승연애1'에 출연한 이주휘·고민영 커플이 결혼 소식을 전하며 두 사람이 '환승연애' 출신 2호 부부가 될 수 있을지 주목된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr