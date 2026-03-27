사진=미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'

그룹 방탄소년단 지민이 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(이하 '지미 팰런쇼')에서 진행자 지미 팰런과 재회했다.방탄소년단은 지난 25일(현지시간) 해당 프로그램에 출연해 새 정규 앨범 'ARIRANG'을 소개했다. 진행자 지미 팰런은 멤버들을 호명하는 과정에서 본인의 이름과 유사한 지민의 이름을 반복해 불렀다. 현장 관객들은 이에 반응했다.미국 매체 피플(People)은 "지미 팰런은 이름이 자신의 이름과 '거의 쌍둥이'(almost-name twin)라 이를 만큼 비슷한 지민을 비롯, 4년이 넘는 시간 끝에 BTS 멤버들과 다시 만나 농담을 주고 받으며 새 앨범 ARIRANG 발매를 함께 축하했다"라고 보도했다.빌보드(Billboard) 역시 "팰런은 오프닝 멘트에서 자신의 이름이 지민과 비슷하다고 농담을 던진 후, 그에 대한 짧은 노래를 불렀고 관객들은 열광적인 반응을 보였다"라고 방송 주요 내용을 전했다.지미 팰런은 평소 지민에 대한 호감을 공개적으로 표현해 왔다. 두 사람은 이번 방송에서 2023년 지민의 솔로 앨범 'FACE' 활동 당시 선보였던 손바닥을 맞대는 동작을 다시 재현했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr