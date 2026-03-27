그룹 베리베리 강민/사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

그룹 베리베리 강민이 그룹 샤이니 태민을 향해 팬심을 고백했다.지난 23일 강민은 서울 강남구에 위치한 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트 사옥에서 텐아시아와 만나 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'Free Falling'(프리 폴링)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.강민은 솔로 가수로서 어떤 가수가 되고 싶으냐는 기자의 질문엔 "노래 한 곡 나오는 3분 내내 멋있는 가수가 되고 싶다. 콘서트를 홀로 서게 되면, 무대 내내 멋져 보이다가 토크에선 재밌는 가수가 되는 게 꿈"이라고 답했다. 지금까지 달성도를 숫자로 표현해달라고 하자 그는 "30% 정도로 하겠다. 준비하는 저 자신이 멋져 보인다. 솔로 활동도 이제 시작하니 하면서 더 채워지지 않을까"라고 했다.강민은 '멋진 가수'의 기준에 대해서는 "사실 뚜렷하지 않다"면서 "무엇인지도 모르는데 쫓는 게 제일 힘든 부분인 것 같다. 제일 처음엔 어쩌다 가수를 꿈꿨지, 이런 생각을 한다. 멋진 선배님들 무대 보면서 팬들 행복하게 해주고 싶어서 시작했더라"라고 말했다.이어 그는 자기 롤모델로 샤이니 태민을 꼽았다. 강민은 "제가 처음 솔로를 꿈꾸게 된 것도 태민 선배님 덕분이다. 선배님과 앨범 활동이 겹친 적이 있다. 댄서도 없이 태민 선배님 홀로 인트로에서 혼자 춤을 추는 걸 봤다"고 회상했다.강민의 첫 번째 싱글 'Free Falling'은 그가 직접 작사에 참여한 앨범과 동명의 타이틀 곡 'Free Falling'을 포함해 총 세 곡이 수록돼 있다. 타이틀곡 'Free Falling'은 다이내믹한 리듬과 기타, EP의 앙상블이 어우러지는 컨템포러리 R&B 팝 장르 곡이다. 이 노래는 서로를 밀어내고 다시 끌어안으며 사랑과 상처를 주고받는 관계 속 두 사람의 불안한 감정을 그려낸 곡이다.한편, 강민의 'Free Falling'은 지난 26일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr