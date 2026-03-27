그룹 베리베리 강민/사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

솔로 아티스트로 변신한 그룹 베리베리 강민이 연약한 소년 비주얼을 보여주기 위해 다이어트를 하고 있다고 고백했다.지난 23일 강민은 서울 강남구에 위치한 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트 사옥에서 텐아시아와 만나 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'Free Falling'(프리 폴링)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.강민은 이번 활동을 통해 연약한 소년의 비주얼을 보여주고 싶었다면서 "오히려 운동을 안 하려고 했다. 하기 싫어서는 아니다. 그게 더 표현 잘 될 것 같았다"고 웃었다. 그는 "불안이라는 단어를 눈으로 보기에 이해가 잘 되려면 최대한 말라 보이게 만들어야겠다고 생각했다. 다이어트를 열심히 하고 있다. 원래도 다이어트했는데 2kg 더 뺐다"고 덧붙였다.강민의 첫 번째 싱글 'Free Falling'은 그가 직접 작사에 참여한 앨범과 동명의 타이틀 곡 'Free Falling'을 포함해 총 세 곡이 수록돼 있다. 타이틀곡 'Free Falling'은 다이내믹한 리듬과 기타, EP의 앙상블이 어우러지는 컨템포러리 R&B 팝 장르 곡이다. 이 노래는 서로를 밀어내고 다시 끌어안으며 사랑과 상처를 주고받는 관계 속 두 사람의 불안한 감정을 그려낸 곡이다.한편, 강민의 'Free Falling'은 지난 26일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr