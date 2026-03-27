사진=서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상 캡처

가수 서인영이 유튜브를 통해 복귀했으나 계정이 접근 금지된 가운데, 일시적 오류인 상황이라고 밝혔다.서인영은 27일 자신의 인스타그램에 "일시적으로 오류가 나서 계정이 잠깐 막혔다네요. 개과천선 너무 힘드네요, 도와주세요 구글유튜브"라고 글을 올렸다. 또한 "여러분들이 써주신 댓글 다 읽고 있어요 선플 감사드려요"라고 전했다.전날 서인영은 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하며 첫 게시물로 '10년 만에 복귀한 서인영 악플 읽기(진실과 거짓, 근황)'이라는 영상을 공개했다. 영상을 통해 서인영은 갑질 논란, 욕설 논란, 이혼 심정 등 자신과 관련된 각종 이슈를 솔직하게 이야기했다. 이에 온라인 상에서 크게 화제가 됐다.하지만 영상 공개 하루도 되지 않아 채널 접근이 금지됐다. 현재 해당 채널에 접속하면 '구글 서비스 약관을 위반해 계정이 해지됐다'는 안내 문구만 노출되는 상태다. 이에 서인영은 인스타그램을 통해 일시적인 오류로 계정 접근이 제한됐다는 상황을 전한 것이다.네티즌들은 "빨리 계정 복구시켜줘", "영상 얼른 주세요", "잘될 일만 남았다", "채널이 갑자기 없어져서 놀랐어요" 등 응원의 댓글을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr