/ 사진제공=넷플릭스

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방송인 지석진이 유재석에 대해 언급했다.27일 서울시 상암동의 한 카페에서 넷플릭스 '만학도 지씨'의 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 방송인 지석진과 오마이걸 미미, 연출을 맡은 정도담 PD가 참석했다.넷플릭스 예능 '만학도 지씨(연출 정도담, 제작 TEO)'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 환갑의 나이에도 학구열 가득한 만학도 지석진과 허를 찌르는 질문 천재인 오마이걸 멤버 미미가 MC를 맡았다.이날 유재석과 오랜 시간 함께 방송을 해온 절친한 사이인 만큼 유재석을 이을 차세대 MC와 관련해 지석진의 생각을 묻는 질문도 오갔다.이에 지석진은 "2000년대에는 메인 MC가 중요한 시대였다. 기획안이 나오면 MC부터 섭외하고 구성을 짰다"면서도 "요즘은 메인 MC의 역할이 예전만큼 중요하지 않다고 본다. 진행은 편집으로도 충분히 완성된다고 생각한다"고 밝혔다.지석진은 "물론 시작과 끝을 잡는 진행은 하고 있지만, 한 사람이 끌고 가는 방식보다는 함께 어우러지는 진행이 더 자연스럽다고 본다"고 소신을 밝혔다.또한 지석진은 유재석을 향해 "기다려, 내가 간다" 같은 경쟁 의식은 전혀 없었다며 "런닝맨 이전에는 메인 MC로 활동한 시절도 있었지만, 지금은 방송 환경이 많이 달라졌다"고 짚었다.그러면서 그는 "농담을 하고 싶어도 기사화되면 우스워질까 조심스럽다"며 "재석이는 경쟁 대상이 아니라 함께 가고 싶은 친구다. 방송을 떠나서도 자주 통화하고 은퇴 후에도 같이 지낼 친구"라며 애정을 보였다.'만학도 지씨'는 30일 오후 5시 넷플릭스에서 1, 2회를 공개한다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr