사진=강남 SNS

배우 하지원이 방송인 강남과 전 스피드 스케이트 선수 이상화와 여행을 함께했다.강남은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "하지원 누나랑 상화랑 일본 여헹~^^"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 하지원이 강남과 이상화 부부 사이에서 환한 미소를 보여주고 있는 모습. 두 사람의 만남 계기 배경에 이목이 쏠렸다. 강남은 "너무 재미있고 행복한 하루"라며 "날려버려 홈런~!"이라는 힌트를 제공하기도 했다.강남의 이날 게시물에 하지원은 "강남, 상화씨~ 너무 행복했어요~ 정말 잊지 못할 시간이었어요"라며 "우리 또 만나요~ 홈런 대박~ㅋ"이라는 댓글을 남겼다. 그러자 강남은 "누나 언제든 놀러 오세요"라며 하지원에게 무제한 방문을 약속했다.한편 강남은 2019년 이상화와 백년가약을 맺었다. 슬하에 자녀는 없다. 하지원은 현재 ENA 드라마 '클라이맥스'에서 추상아 역으로 열연 중이다. 추상아는 한때 국민 첫사랑으로 추앙받았으나, 탈세 논란으로 순식간에 추락한 여배우다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr