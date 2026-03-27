사진제공=KBS

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가수 성시경이 제작진의 삼고초려 끝에 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'의 MC를 맡게 됐다. 성시경은 "편안하게 노래할 수 있는 무대를 만들기 위해 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.27일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 성시경, 밴드 마스터 정동환, 정미영, 손자연 PD가 참석했다. '더 시즌즈'는 2023년 박재범을 시작으로 최정훈, 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡은 심야 음악 프로그램이다.'더 시즌즈' 9번째 시즌의 MC를 맡은 성시경은 "현재 남아 있는 음악 프로그램이 많이 없는데 '더 시즌즈'가 가진 명맥을 이어갈 수 있다는 점에서 영광이었다"고 출연 계기를 밝혔다. 그는 "제작진이 삼고초려를 해주셔서 찾아온 기회를 놓치면 안 되겠다는 생각이 들었다. 많은 아티스트가 편하게 나올 수 있는 '더 시즌즈'를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.첫 녹화 소감을 묻자 성시경은 "이렇게 노래를 많이 시킬 줄 몰랐다"라며 웃어 보였다. 이어 그는 "처음 (MC를) 제안받았을 때는 그냥 진행만 하라고 했는데 역시 방송국 사람들은 무섭다. 두 번째 녹화 때는 무대 밑으로 내려가라고 하더라. 뭘 더 시킬지 무섭다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.초대하고 싶은 게스트가 있냐는 질문에 성시경은 "일본 밴드 그룹 안전지대의 멤버 타마키 고지"라고 답했다. 이어 그는 "일본과 한국을 잇는 가교 역할을 해보고 싶다. 생각만 해도 설레고 흥분되는 일"이라고 덧붙였다. 또 성시경은 "한국 뮤지션 중에는 자주 볼 수 없는 분들, 예를 들면 박효신 씨 같은 분들을 모시고 싶다"고 밝혔다.정동환은 "1회 녹화를 마치고 '음악의 힘이 이렇게 위대하구나'를 느낄 수 있었다. 곡 리스트를 받고 '이 곡을 한다고?' 싶을 정도로 깜짝 놀라기도 했다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "첫 회 게스트들이 정말 멋진 음악을 보여주고 갔다. 시경이 형과의 케미도 무척 인상적이었다. 기대해도 좋을 것"이라고 덧붙였다.끝으로 정동환은 "그동안 8명의 MC와 함께하며 다양한 경험을 했는데, 시경이 형과 함께라면 내가 좋아하는 발라드를 많이 들려드릴 수 있을 것 같다"라며 "많은 뮤지션이 출연할 텐데 옆에서 시경이 형을 더 열심히 보필하겠다"고 다짐했다.프로그램의 연출을 맡은 손자연 PD는 성시경을 섭외한 이유에 대해 "아홉 번째 진행자지만 모두가 고개를 끄덕일 만큼 납득되는 MC였다"고 설명했다. 이어 그는 "매 시즌 진행자 선정에 고민이 많은데, 성시경 씨는 '이소라의 프러포즈'부터 KBS 음악 프로그램의 흐름을 함께해온 인물이기에 망설임 없이 연락을 드리게 됐다"고 밝혔다.다른 시즌과의 차별점을 묻자 정미영 PD는 "이번 시즌에는 성시경이 매회 새로운 게스트들과 듀엣 무대를 선보일 예정"이라고 답했다. 정 PD는 "성시경의 노래 '두 사람'에서 모티브를 얻어서 만든 코너다. 듀엣 장인 성시경이 매 회차 새로운 듀엣 무대를 펼친다. 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr