사진제공=KBS

사진제공=KBS

가수 성시경이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 일본 뮤지션들을 초대하고 싶다는 바람을 전했다.27일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 성시경, 밴드 마스터 정동환, 정미영, 손자연 PD가 참석했다.'더 시즌즈'는 2023년 박재범을 시작으로 최정훈, 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡은 심야 음악 프로그램이다. 아홉 번째 시즌 '성시경의 고막남친'의 MC로는 성시경이 나선다.초대하고 싶은 게스트가 있냐는 질문에 성시경은 "일본의 안전지대 타마키 고지"라고 답했다. 이어 그는 "내가 (일본에서) 좀 더 잘되면 일본과 한국을 잇는 가교 역할을 하고 싶다"라며 "생각만 해도 설레고 흥분되는 일"이라고 덧붙였다.또 성시경은 "한국 뮤지션 중에는 자주 볼 수 없는 분들, 예를 들면 박효신 씨 같은 분들을 모시고 싶다"라며 웃었다. 그는 "이렇게 말하면 본인은 부담스러워할 수 있지만 효신이 정도는 내가 직접 나설 수 있으니 이야기해 봤다"고 너스레를 떨었다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr