사진제공=KBS

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가수 성시경이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회에서 "방송국 사람들 무섭다"고 말해 웃음을 자아냈다.27일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 성시경, 밴드 마스터 정동환, 정미영, 손자연 PD가 참석했다.'더 시즌즈'는 2023년 박재범을 시작으로 최정훈, 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡은 심야 음악 프로그램이다. 아홉 번째 시즌 '성시경의 고막남친'의 MC로는 성시경이 나선다.성시경은 "지금 음악 프로그램이 많이 없는데 '더 시즌즈'가 가진 명맥을 이어갈 수 있다는 점에서 영광이었다"라며 출연 계기를 밝혔다. 그는 "매주 녹화라는 점이 조금 부담스럽기는 했지만 많은 아티스트가 편하게 나올 수 있는 '더 시즌즈'를 만들고 싶다"고 말했다.첫 녹화 소감을 묻자 성시경은 "이렇게 노래를 많이 시킬 줄 몰랐다"라며 웃어 보였다. 이어 그는 "처음 (MC를) 제안받았을 때는 그냥 진행만 하라고 했는데 역시 방송국 사람들은 무섭다. 두 번째 녹화 때는 무대 밑으로 내려가라고 하더라. 뭘 더 시킬지 무섭다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr