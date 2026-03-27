조이건, 김고은 / 사진 = 입만열면 유튜브 채널

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 김고은과 조이건이 현실 커플 의혹에 직접 입을 열었다.26일 유튜브 채널 '입만열면'에는 '그래서 둘이 무슨 사인데? | EP.09 솔로지옥 조이건 김고은 | 트루만쇼'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 두 사람은 게스트로 출연해 코미디언 이용진과 함께 거짓말 탐지기 토크를 이어갔다.김고은은 "조이건에게 설렌 적 있냐"는 질문에 "있다"고 답했고 이는 진실인 것으로 밝혀졌다. 이어 그는 "지금 다시 최종 선택을 한다면 (누구를 택할 것이냐)"는 질문에 망설임 없이 "저는 이건 오빠죠. 지금은"이라고 답해 진실 판정을 받았다. 솔직한 김고은의 직진에 조이건은 수줍게 미소 지었다. 김고은은 "아무래도 (촬영 당시) 안에서 오해가 있었다 보니 (그런) 감정들이 '리유니언' 이후 풀리고 서로 마음을 알았던 것 같다"며 "지금 다시 선택하게 된다면 이건 오빠를 선택하지 않을까"라고 긍정적인 답변을 전했다.이후 조이건의 차례가 되자 이용진은 "고은이에게 진심이었냐"고 물었고 조이건은 "네"라고 답했다. 그의 답변은 진실인 것으로 밝혀졌다. 이어 이용진은 리유니언 방송분에 담긴 두 사람의 영화관 데이트 약속을 언급하며 "둘이 '아바타3' 보기로 했지 않냐. 실제로 봤냐"고 물었고 조이건은 "리유니언 방송 때 편집됐는데 그 주 화요일, 토요일에 모두 시간이 났다. 그래서 화요일에 밥 먹고 토요일에 보자고 했는데 그 당시에 일정이 생겨서 못 봤다"고 비화를 전했다.특히, 두 사람이 현실 커플설에 입을 연 장면이 눈길을 끌었다. 이용진은 "제가 물어보고 싶어서 묻는 건데 솔직하게 대답해달라"며 "두 사람 현재 연애중이냐"고 돌직구 질문을 날렸고 조이건은 "아니다"라고 답해 진실 판정을 받았다.조이건은 "저희가 '리유니언'때 오랜만에 만나서 서로 오해도 풀고 마음도 표현했지 않았냐"며 "순댓국 먹으면서 데이트하고 연락도 주고받다가 잠깐 개인적인 오해가 있어서 싸웠다. 그 사이 연락이 잠깐 끊겼고 '리유니언' 방영 다 끝나고 나서 오해가 풀렸고 그 이후에 다시 순댓국 먹고 그러고 있다"고 해명했다. 이어 "그래서 연애 중이라고 하기에는 조금"이라고 덧붙여 미묘한 분위기를 자아냈다.이에 이용진은 "그 때 이후로 몇 번 또 자리하고 있는 거냐"고 사적 만남 여부를 물었고 조이건은 "그렇다"고 답했다. 이용진은 "저의 촉으로 봤을 때 (두 사람 사이가) 전진하고 있는 것 같다"고 말하며 두 사람을 향해 "전진하고 있냐"고 물어 현장을 초토화시켰다. 이어 그는 "이건씨가 생각했을 때 사이가 발전되고 있다고 생각하냐"고 물었고 조이건은 "네"라고 답했다. 김고은 역시 "지금 다시 잘 알아보고 있는 것 같다"고 수긍해 설렘을 안겼다.한편 조이건은 '솔로지옥5' 최종 선택 당시 김고은을 택했지만 김고은은 다른 남자 출연자 우성민을 선택해 최종 커플로 이어지지 못했다. 이후 김고은이 우성민과 현실 커플로 발전하지 않았다는 사실이 전해지며 다시금 두 사람의 현실 커플 여부에 관심이 모이고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr