'금타는 금요일' 촬영 중 돌발 상황 발생했다…출연자 무대에 못 올라, 초유의 사태

사진제공=TV CHOSUN '금타는 금요일'

'금타는 금요일' 최진희가 작은 체구와 다른 묵직한 무대 장악력을 지닌 천록담을 극찬한다. '메기 싱어'가 무대에 오르지 못하는 돌발 상황은 모두를 놀라게 한다.27일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서는 진(眞) 김용빈과 춘길 가운데 초대 골든컵 트로피의 주인공이 탄생할 전망이다. 이와 함께 '5스타'를 기록 중인 2위 그룹의 추격전도 막판까지 뜨겁게 펼쳐진다. 그 중심에서 선(善) 손빈아와 미(美) 천록담이 6번째 황금별을 차지하기 위한 맞대결에 돌입하며 긴장감을 끌어올린다.이날 천록담은 '골든 스타' 최진희의 '미련 때문에'를 선곡한다. 해당 곡은 한국은 물론 일본에서도 큰 사랑을 받았던 곡으로, 무대에 대한 기대감을 높인다. 천록담은 넓은 음역대를 자유롭게 오가며 단단한 성량으로 곡을 밀도 있게 채워낸다.무대를 지켜본 최진희는 "키도 작은데 사람들이 왜 그렇게 좋아할까?"라는 돌직구 발언으로 현장을 술렁이게 한다. 예상치 못한 한마디에 웃음이 터져 나온 가운데, 곧이어 "노래를 가지고 놀더라. 박력 있고 정말 멋있었다"라며 감탄한다. 골든 스타마저 사로잡은 천록담의 무대가 황금별로 이어질 수 있을지 관심이 쏠린다.이에 맞서는 손빈아는 최진희의 '우린 너무 쉽게 헤어졌어요'로 응수한다. 발매 당시 조용필의 '허공'과 나란히 1, 2위를 다툴 만큼 큰 인기를 끌었던 곡을 손빈아가 자신만의 색으로 재해석할 예정. 동료들 사이에서 "방금 이별하고 온 사람 같다"는 반응이 나올 정도로 깊은 몰입도를 선사한 무대가 예고된다.이날 스튜디오에서는 예상치 못한 돌발 상황이 발생한다. 등장을 앞두고 있던 '메기 싱어'가 무대에 오르지 못하는 일이 생기며, 녹화 흐름이 멈출 정도의 상황이 벌어진 것. 수많은 경연과 생방송을 이끌어 온 MC 김성주조차 "이런 일은 처음"이라며 당혹감을 드러냈다. 초유의 사태가 벌어진 전말은 무엇일지 본방송에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr