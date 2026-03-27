박나래·키도 줄줄이 하차했는데…전현무, 결국 폭발했다 "5배는 더 화나" ('나혼산')

전현무가 ‘언박싱 지옥’에 빠진다. 그가 ‘천휴테리어(박천휴+인테리어)’ 콘셉트로 ‘무스키아(전현무+바스키아)’의 작업실 변신에 도전한 가운데, 난장판 속에서 머리를 부여잡고 망연자실해 궁금증을 자아낸다.27일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 ‘천휴테리어(박천휴+인테리어)’ 따라잡기에 나선다.전현무는 북유럽 가구점에서 사 온 아이템들을 언박싱하며 본격적으로 셀프 조립을 시작한다. ‘천휴테리어’를 기대하며 들떠 있던 그는 예상치 못한 상황에 직면한다. 한숨을 내쉬며 머리를 부여잡은 전현무의 모습이 포착된 가운데, 그는 “피스타치오 쏟았을 때보다 다섯 배는 더 화가 났어요”라며 심정을 밝혀 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금증을 더한다.전현무는 ‘천휴테리어’를 완성하기 위해 ‘무스키아’의 작업실에 있는 짐들을 정리한다. 전현무는 작업실을 정리하는 과정에서 “최고의 인테리어는 ‘이것’이다”라며 뜻밖의 득템을 통한 깨달음을 얻는다. 작업실에서 그가 득템한 것은 무엇일지, ‘천휴테리어’로 변신한 ‘무스키아’의 작업실은 어떤 모습일지 관심이 쏠린다.전현무는 ‘무스키아’의 초심을 찾아줄 작업실에서 그림 작업에도 몰두한다. 그는 작업실 인테리어에 영감을 준 박천휴 작가에게 헌정하는 그림을 그린다고 해 어떤 모습일지 기대를 모은다.한편, 지난해 연말 박나래, 키 등이 줄줄이 하차한 '나 혼자 산다'는 지난 6일 방송에서 시청률 4.6%까지 추락하며 5년 만에 역대 최저치를 기록한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr