/ 사진제공=넷플릭스

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방송인 지석진이 첫 넷플릭스 진출작에 대해 언급했다.27일 서울시 상암동의 한 카페에서 넷플릭스 '만학도 지씨'의 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 방송인 지석진과 오마이걸 미미, 연출을 맡은 정도담 PD가 참석했다.넷플릭스 예능 '만학도 지씨(연출 정도담, 제작 TEO)'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 환갑의 나이에도 학구열 가득한 만학도 지석진과 허를 찌르는 질문 천재인 오마이걸 멤버 미미가 MC를 맡았다.첫 넷플릭스 진출을 하게 된 데에 절친한 '런닝맨' 멤버들의 반응을 묻자 지석진은 "너무 기쁜 일이다. (유)재석이도 좋아해줬고, 이게 시작일 뿐"이라며 "성적이 좋아야 웃을 수 있는 거지 않나"고 털어놨다.이어 "사실 다른 멤버들과는 이런 얘기를 잘 안 했다. 재석이랑 촬영장에서 이 얘기가 나와서 너무 좋아하고 잘 됐으면 좋겠다고 하더라. 저도 개인적으로 영광이고 잘 되어야겠다는 마음이다"라고 밝혔다.또 "넷플릭스는 순위가 있지 않나. 사람들한테 언급되는 그런 것들이 중요하지 않을까 생각한다"며 기대감을 내비쳤다.'만학도 지씨'는 3월 30일 오후 5시 넷플릭스에서 1, 2회를 공개한다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr