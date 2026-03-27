사진=정선희 유튜브 캡처

사진=정선희 유튜브 캡처

개그우먼 정선희가 과거 선배들을 권유에 억지로 홍어를 먹어야했다고 폭로했다.25일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 '홍어 먹으면서 나불나불. 정선희의 맛수다'라는 제목의 영상이 공개됐다.서울 마포구의 한 홍어 식당은 찾은 정선희는 "홍어와 싸우러 왔다"면서 홍어에 진심인 모습을 보였다. 또한 "아침도 굶고 왔다"며 기대감을 표했다. 그러면서 "홍어를 먹으면 막힌 속이 다 뚫린다. 그게 홍어의 힘"이라며 홍어 애호가 면모를 보였다.홍어를 먹던 중 정선희는 "(예전에는) 홍어를 진짜 못 먹었다"라고 밝혔다. 이어 신인 시절을 회상하며 "지금도 마찬가지겠지만 그때는 개인의 식성 따위는 존중받지 못했다. 갓 입사한 21살 신인 따위의 식성은 중요하지 않았다"고 말했다.정선희는 "선배들이 다 술을 좋아했다"며 선배들과 함께 홍어를 먹으러 가게 됐다고. 그는 "예전엔 좀 더 원시적이었다. 냄비를 딱 열면 암모니아로 눈물이 고이고 얼굴이 욱신거린다"라고 당시를 더올렸다. 이어 "나는 그걸 몇 살에 먹었냐. 21살에 먹었다"고 했다. 그러면서 "오빠들이 나보고 뚜껑을 열라고 하고 먹으라고 했다"며 "그것도 가혹행위 아니냐. 직장내 괴롭힘 아니냐"면서 웃었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr