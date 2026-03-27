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가수 성시경이 '고막남친'이라는 타이틀을 짓게 된 배경을 밝혔다.27일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 성시경, 밴드 마스터 정동환, 정미영, 손자연 PD가 참석했다.'더 시즌즈'는 2023년 박재범을 시작으로 최정훈, 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡은 KBS 심야 음악 프로그램이다. 아홉 번째 시즌은 성시경이 MC를 맡은 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'으로 새롭게 돌아왔다.성시경은 '고막남친' 타이틀과 관련해 "못 믿으시겠지만 제작진과 3번 만나서 정한 제목이다. 다 같이 정한 것이긴 하지만 결과적으로 내 잘못이다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "그냥 위트있고 재밌게 관심을 끌고 싶었다. '고막여친', '고막그룹' 같은 뮤지션들이 나오는 방송이라는 뜻이었다. '내가 고막남친이다'라고 말하려는 게 아니었다"고 덧붙였다.제목보다는 내용에 중점을 뒀다고. 성시경은 "제목은 웃기지만 내용물은 결코 가볍지 않다"고 말했다. 그러면서 "논란이 불거진 점에 대해 반성을 많이 했다. KBS가 쉽지 않다는 걸 다시 한번 느꼈다"고 말해 웃음을 자아냈다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr