사진=SNS

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서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 현재 다시 볼 수 없는 상황이다.27일 해당 채널에 접속을 시도했으나, 링크를 클릭하면 "죄송합니다. 이 페이지를 사용할 수 없습니다. 다른 검색어로 검색해 보세요"라는 문구가 뜨며 영상이 재생되지 않는다.앞서 지난 26일 서인영은 유튜브를 통해 오랜만에 방송 활동 복귀를 알렸다. 직접 인스타그램 스토리에 링크를 공유하며 홍보에 나섰지만, 해당 링크 역시 현재 "동영상을 재생할 수 없음"이라는 안내와 함께 시청이 불가능한 상태다.이 같은 경우 채널 운영자가 영상을 비공개 또는 삭제했거나, 편집 후 재 업로드를 준비 중일 가능성, 혹은 논란 대응 차원에서 일시적으로 영상을 내렸을 가능성 등이 제기된다. 그런 가운데 서인영 측은 영상 송출 중단과 관련해 공식 입장을 밝히지 않은 상태다.서인영은 2017년 '호텔 욕설 사건' 이후 공황장애와 우울증을 겪으며 한동안 활동을 이어가지 못했다고 밝혔다. 욕설을 한 점에 대해서는 잘못을 인정하면서도, 일부는 사실과 다른 내용이 있었다고 전했다. 그는 "아버지가 장로님이신데, 나 때문에 창피해서 교회에도 나가지 못하겠다고 하시더라"며 "허리 디스크가 터져도 교회에 가시던 분인데, 나 때문에 얼굴을 들고 다닐 수 없다고 하셨을 때 정말 죄송했다"고 말하며 눈물을 흘렸다.서인영은 유튜브를 통해 '개과천선' 의지를 밝히며, 과거 불거졌던 여러 이슈를 되짚는 등 솔직한 모습을 공개했다. 악플을 읽던 중 중간중간 보이는 선플에 감동하며 "이게 더 어렵다"는 속내를 털어놓기도 했다. 누리꾼들은 댓글을 통해 "서인영이 범죄를 저지른 것도 아닌데 못 나올 이유가 없다", "여전한 스타성을 자랑한다", "앞으로는 선플이 익숙해지게 해주겠다" 등 응원의 메시지를 보내고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr