사진=원지 SNS

사진=원지 SNS

여행 유튜버 원지가 다이어트를 다짐했다.원지는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "지옥의 체중감량 시작"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 원지가 필라테스 센터에서 운동에 한창인 모습. 호피무늬 운동복을 셋업으로 착용한 그는 포인트를 준 헤어밴드에서 굳은 의지가 느껴지기도 했다.원지는 '진짜 뺀다'라고 적힌 자신의 유튜브 채널 영상 링크도 공유하며 앞으로의 몸매 변화를 예고했다.앞서 원지는 지난해 11월 자신의 유튜브 채널을 통해 사무실을 소개했다가 이른바 '닭장 논란'에 휩싸였다. 지하 2층에 위치한 약 6평 규모의 협소한 공간에 창문도 없고, 해당 공간에 3명의 직원이 근무해야 하는 환경이라는 점이 부각되며 논란이 제기된 것. 사청자들은 "이 공간에서 일하면 숨 막혀 죽을 것 같다", "닭장 아니냐", "너무 열악하다" 등 비판과 우려를 쏟아냈다.이후 원지는 거듭 사과문을 발표했다, 그는 "첫 사무실이다 보니 미숙한 부분이 많은 것 같다"며 "남겨주신 의견들을 수용해 더 나은 방향으로 발전해 나가는 모습을 보여드리겠다"고 고개를 숙였다.한편 논란 전까지 102만명의 구독자를 보유했던 원지는 2016년부터 여행 유튜버로 이름을 알렸다. 곽튜브, 빠니보틀과 함께 ENA '지구마불 세계여행' 시즌1~2에 출연하기도 했다. 지난해 1월에는 깜짝 결혼을 발표했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr